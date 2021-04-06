Özgün 5 Nisan reyting sonuçları İşte en çok izlenen dizi ve programların pazartesi reyting sıralaması
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5 Nisan reyting sonuçları: İşte en çok izlenen dizi ve programların pazartesi reyting sıralaması

5 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları merakla bekleniyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? Dün Çukur, Şarkılar Bizi Söyler, Sefirin Kızı, Maraşlı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor 2021 ve Yasak Elma gibi yapımlardan hangisi zirvede yer aldı? İşte total ve AB'de en çok izlenen dizi ve programlar ilk 10 program...

Haber Merkezi Yeni Şafak
5 Nisan reyting sonuçları: İşte en çok izlenen dizi ve programların pazartesi reyting sıralaması
5 Nisan reyting sonuçları: İşte en çok izlenen dizi ve programlar​

Türkiye televizyonlarındaki dizi ve programlar 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yine reyting alabilmek için kıyasıya mücadele verdi. İşte, reyting sonuçları ile ilgili son durum ve güncel haberler! 5 Nisan 2021 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merak ediliyor. Diziler ve yarışma programlarının yanı sıra aksiyon dolu filmler de total, ab ve abc1 sıralamada yer buluyor. Buna göre; 5 Nisan Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı?

5 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reytinglerde Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülüyor. 5 Nisan 2021 akşamındaki yarışta Çukur, Şarkılar Bizi Söyler, Sefirin Kızı, Maraşlı, Uyanış Büyük Selçuklu, Survivor 2021 ve Yasak Elma kıyasıya mücadele verdi. Ancak dünün birincisi henüz açıklanmadı. Bunun yerine geçen haftanın Pazartesi günü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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