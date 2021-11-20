Özgün Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevi izinleri ile ilgili gözler Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden gelecek açıklamaya çevrildi. Son yayımlanan karara göre mahkumlar için açık cezaevi izinleri 30 Kasım tarihine kadar uzatılmıştı. Peki, açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da bitecek mi? Yoksa açık cezaevi izinleri tekrar uzatılacak mı? İşte CTE açık cezaevi izinlerine ilişkin son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
açık cezaevi izinleri

Koronavirüs salgını sürecinde tam 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri merak kazandı. “Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, yeniden uzatılacak mı, ne zaman bitiyor, son durum ne?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte konuya ilişkin son durum...

30 KASIM'A KADAR UZATILMIŞTI

30 Kasım tarihine kadar uzatılan açık cezaevi izinleri için şu detaylar verilmişti;

Açık cezaevi izinleri ile ilgili Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yapıldı. cte.adalet.gov.tr internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

5275 sayılı Kanun’un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün “27/09/2021 tarih ve 13588366-149-1220 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına” dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

AÇIK CEZAEVLERİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Açık cezaevi izinlerinin uzatılması hakkında detaylar, henüz netlik kazanmadı. Ancak, Toplantılarda; “hükümlülerin denetimli serbestlikten yararlandırılması” veya “açık cezaevi izinlerinin uzatılması” şeklinde 2 farklı görüş öne çıktı. Bununla ilgili son bir değerlendirme toplantısının yapılacağı ifade edilirken, “evine gönderilen hükümlülerden suça karışanların oranının az olduğu da değerlendirilerek izinlerin uzatılması görüşünün ağır bastığı” belirtiliyor. Kaynaklar, Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, izin uygulamasının 6 ay daha uzatılması benimseyerek iznin 6 ay daha uzatılmasının planlandığını dile getirdi.

28 BİN HÜKÜMLÜ İÇİN GERÇERLİ OLACAK

15 Nisan 2020’den bu yana uygulanan açık cezaevi izninden faydalanan on binlerce mahkum, cezasını evinde tamamladı. Şu anda açık cezaevi izninden yararlanan hükümlü sayısı 90 bin. Cezası 6 aydan az kalan hükümlü sayısının 28 bin, 1 yıldan az kalanların sayısının ise 42 bin civarında olduğu öğrenildi. Eğer izinler 6 ay daha uzatılırsa, 28 bin hükümlü cezasını evinde tamamlayacak.

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