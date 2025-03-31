Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu'dur. Ahmet Mehmetalioğlu, 1964 yılında Sakarya'nın Akyazı ilçesinde doğmuştur. Babası merhum İhsan Efendi'nin İstanbul'a vaiz olarak tayini nedeniyle bir yaşında İstanbul'a yerleşmiştir. Aile geleneği olarak yedi yaşında hafızlık eğitimine başlamış ve dokuz yaşında hafızlığını tamamlamıştır. Daha sonra Bayrampaşa Yeşil Camii Kur'an Kursu ve İsmail Ağa Kur'an Kursu'nda babasından on yıl boyunca Arapça eğitimi almıştır. Çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Ahmet Mehmetalioğlu, 2023 yılında Çatalca ilçesine Müftü olarak atandı. Peki Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu kimdir? İşte Müftü Ahmet Mehmetalioğlu nereli hayatı ve biyografisi.
Ahmet Mehmetalioğlu, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 1964 yılında doğdu. Babası merhum İhsan Efendi'nin İstanbul’a vaiz olarak tayini nedeniyle bir yaşında iken İstanbul’a yerleşti. Aile geleneği olarak yedi yaşında hafızlığa evde annesinin dirasetinde başladı ve dokuz yaşında bitirdi. Daha sonra Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu ve İsmail Ağa Kuran Kursu’nun ilk resmi müderrisi olan babasında 10 yıl Arapça okudu.Daha sonra örgün eğitime başlayarak sırasıyla ilk, orta ve imam hatip lisesini dışarıdan bitirdi. Bu arada bu eğitimi yaparken İsmail Ağa Kur’an Kursu’nda İstanbul’un sayılı alimlerinden (Ali Fikri YAVUZ, Celal BÖRÜHAN, Mehmet SAVAŞ, Nurettın CAN, Ahmet VANLIOĞLU ) dini ilimler tahsil etti. Tahsilinin sonunda beş yıl aynı kuran kursunda arapça ve dini ilim eğitimi verdi. Birinci sınıfına Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı yüksek öğrenimini Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1995 yılında bitirdi. Askerliğini ise 1994 yılında bedelli olarak Burdur’da yaptı.
Ahmet Mehmetalioğlu nerede görev yaptı?
Sırasıyla;
- Bursa İli İnegöl İlçesinde Kur’an Kursu Öğretmenliği.
- Tekirdağ İli Çerkezköy İlçesinde Vaizlik.
- Tunceli İli Mazgirt İlçesinde Müftülük.
- Giresun İli Yağlıdere İlçesinde Müftülük.
- İstanbul İli Şişli İlçesinde Vaizlik.
- İstanbul İli Fatih İlçesinde Vaizlik.
- Siirt İli Aydınlar İlçesinde Müftülük.
- Almanya Münih Sehrinde Din Görevlisi. (Yurt Dışı Görevi)
- Siirt Şirvan İlçesinde Müftülük.
- Kırklareli İli Demirköy İlçesinde Müftülük.
- Yalova İli Armutlu İlçesinde Müftülük.
- Balıkesir İli Havran İlçesinde Müftülük.
- Antalya İl Vaizliği
- Ardahan İl Müftü Yardımcılığı
- Tekirdağ İl Müftü Yardımcılığı
- Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı görevlerini başarı ile deruhte etti.
- 26.07.2023 tarihinde ise İstanbul İli Çatalca ilçesine Müftü olarak atandı.
FETÖ ile mücadelesi ile tanınan Müftü Ahmet Mehmetalioğlu halen Çatalcada görevine devam etmektedir.