Ahmet Mehmetalioğlu, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 1964 yılında doğdu. Babası merhum İhsan Efendi'nin İstanbul’a vaiz olarak tayini nedeniyle bir yaşında iken İstanbul’a yerleşti. Aile geleneği olarak yedi yaşında hafızlığa evde annesinin dirasetinde başladı ve dokuz yaşında bitirdi. Daha sonra Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu ve İsmail Ağa Kuran Kursu’nun ilk resmi müderrisi olan babasında 10 yıl Arapça okudu.Daha sonra örgün eğitime başlayarak sırasıyla ilk, orta ve imam hatip lisesini dışarıdan bitirdi. Bu arada bu eğitimi yaparken İsmail Ağa Kur’an Kursu’nda İstanbul’un sayılı alimlerinden (Ali Fikri YAVUZ, Celal BÖRÜHAN, Mehmet SAVAŞ, Nurettın CAN, Ahmet VANLIOĞLU ) dini ilimler tahsil etti. Tahsilinin sonunda beş yıl aynı kuran kursunda arapça ve dini ilim eğitimi verdi. Birinci sınıfına Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde başladığı yüksek öğrenimini Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 1995 yılında bitirdi. Askerliğini ise 1994 yılında bedelli olarak Burdur’da yaptı.