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YSK başkanı Ahmet Yener’in hayatı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “14 Mayıs 2023 tarihini Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde de seçim tarihi olarak 28 Mayıs 2023 tarihi belirlenmiştir" dedi. Ahmet Yener, görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilmişti. Peki YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

11:01 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Yüksek Seçim Kurulu başkanı Ahmet Yener

Yüksek Seçim Kurulu başkanı Ahmet Yener

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle, 18 Haziran 2023'te yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı. Bu karar sonrası Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da seçim takvimini belirledi. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'nin bugünkü toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlere girecek siyasi partilerin belirlenmesi için çalışma yapılacağını bildirdi. Peki, YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir?

YSK başkanı Ahmet Yener

Ahmet Yener kimdir?

Ahmet Yener 13 Nisan 1966 tarihinde Beypazarı’nda doğdu. Ankara İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. 1989 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Ankara’da kısa dönem olarak yaptı.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener; sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale Hâkimliği görevlerinde bulunmuştur.

2020'de YSK üyeliğine seçildi. 2011 yılında Yargıtay Üyeliğine seçilen Ahmet Yener, halen Yargıtay Yirmibirinci Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

“İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Görev ve Yetki”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Manevi Tazminat Davaları”, “İş Kazası ve Meslek Hastalığı”, “İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarından Kaynaklanan Maddi Tazminat Davaları” adlarında ortak çalışmaya dayalı dört adet eseri bulunmaktadır.

YSK seçimleri

  • Görev süresi dolan Muharrem Akkaya yerine Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Yener seçilmişti. YSK'nin yeni seçilen üyeleri Ali Çopur, İsmail Kalender, Feyzi Eroğlu, Talip Bakır ve Serdar Mutta için düzenlenen yemin töreninin ardından kurul başkanı ve başkanvekilliği için seçim yapılmıştı.
  • Yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK başkanı olmuştu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçilmişti.

#Ahmet Yener
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2 saat önce
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YSK başkanı Ahmet Yener’in hayatı
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