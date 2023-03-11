Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararı imzaladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) iki aylık seçim takvimini başlatacak. AK Parti’de bir hafta sürecek milletvekili aday adaylığı başvuruları da başlıyor. Mevcut vekillere de yeniden başvuru yapmaları çağrısı yapıldı. Peki milletvekili adaylık başvuru ücreti ne kadar? Hangi parti ne kadar aday adaylığı ücreti istiyor? İşte partilerin milletvekili aday başvuru ücretleri.