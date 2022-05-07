Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mülakat sonuçları açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözlü mülakat sonuçları açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın yapmış olduğu açıklamaya göre sözleşmeli personel alımı için sözlü sınav sonuçları açıklandı. İşte, detaylar.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamayla mülakat sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Açıklama şu şekilde:

"Bakanlığımızın sözleşmeli personel alımı için gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavın sonuçları internet sitemizde yayınlandı.

Sınavda başarılı olan tüm yeni çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hep birlikte 85 milyona hizmet götüreceğiz. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. "

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da yaptığı açıklamayla mülakatların sonuçlandığını bildirdi:

"06.01.2022 tarihinde duyurulan 4175 pozisyon için 02.03.2022-12.04.2022 tarihleri arasında yapılan Sözleşmeli Personel alımı sözlü sınavı değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

REKLAM

Sözleşmeli personel alımı sözlü sınav sonuçları kariyer kapısı üzerinden görülebilecek olup ayrıca adaylara e-posta yoluyla sonuç bilgisi gönderilecektir.

Tercihler için ayrıca duyuru yapılacaktır."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sözlü mülakat sonuçlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.