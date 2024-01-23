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Gözler AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesinde

2024 Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti'nin büyükşehir, il belediye başkan adayları ile İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Geçtiğimiz hafta yapılan aday tanıtım toplantısında AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak Hamza Dağ açıklanmıştı. Şimdi gözler ilçe belediye başkan adaylarında. Peki AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? AK Parti Bergama, Kınık, Bayındır, Kiraz belediye başkan adayları kimler? İşte detaylar…

09:37 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:38 - 23/01/2024 Salı
Yeni Şafak
AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi
AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları 2024 isim listesi

AK Parti 18 Ocak’ta 31 Mart yerel seçimleri için 48 ilin daha belediye başkan adayını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’ın adını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacağı merak konusu. AK Parti Bergama, Kınık, Bayındır, Kiraz belediye başkan adayları kimler? İşte detaylar…

AK PARTİ İZMİR İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları henüz belli olmadı. İl belediye başkan adaylarının tanıtımı biterken sırada ilçe belediye başkan adayları var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki mesaisini sürdürdü.

Erdoğan’ın başkanlık yaptığı üst kurul toplantısında Ankara, Gaziantep, Van ve Adana’nın ilçe belediye başkan adayları ele alındı. Ankara ve İzmir'in ilçe belediye başkan adayları için hazırlıklar sürerken AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarının çarşamba ya da perşembe günü açıklaması bekleniyor. Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ olmuştu.

AK PARTİ BERGAMA, KINIK, BAYINDIR, KİRAZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

AK Parti Bergama, Kınık, Bayındır, Kiraz belediye başkan adayları ile tüm izmir ilçe belediye başkan adayları isim listesi henüz belli olmadı. AK Parti İzmir ilçe adayları açıklanır açıklanmaz tam liste haberimizde yer alacaktır.

AK PARTİ İZMİR'DE KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

31 Mart 2019 İzmir Yerel Seçim Sonuçlarına göre AK Parti İzmir'de Bergama, Kınık, Bayındır, Kiraz olmak üzere 4 ilçe belediyesini kazanmıştı. Cumhur İttifakı ortağı MHP de Aliağa ilçe belediyesini kazanmıştı. CHP ise İzmirde 24 ilçe belediyesini kazanmıştı.

31 Mart 2019 İzmir Yerel Seçim Sonuçları




#AK Parti
#İzmir
#İzmir ilçe belediye başkan adayları
#2024 Yerel Seçimleri
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