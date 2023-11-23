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Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Alkhoud ile karşılaşıyor

Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Nassr evinde Al Akhdoud’u konuk ediyor. 24 Kasım Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN, S Sport Plus ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak. Suudi Arabistan Pro Lig güncel puan durumu, 14. hafta fikstürü ve gol krallığına haberimizden ulaşabilirsiniz.

09:49 - 23/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 09:56 - 23/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Nassr evinde Al Akhdoud’u konuk ediyor.

Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Nassr evinde Al Akhdoud’u konuk ediyor.

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında evinde Al Akhdoud ile karşılaşacak. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen Al Nassr 31 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybeden Al Akhdoud ise 10 puanla 16. sırada yer alıyor. Zirve yarışına yara almadan devam etmek isteyen Al Nassr yine Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Anderson Talisca gibi golcüleriyle etkili olmaya çalışacak. Al Nassr - Al Akhdoud maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr - Al Akhdoud maçı 24 Kasım Cuma akşamı saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

4 Abdulhakim Al Fatil

5 Abdullah Al Amri

15 Alex Telles

2 Sultan Al-Ghanam

14 Sami khalil Al Naji

25 Otavio

77 Marcelo Brozovic

94 Anderson Talisca

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

AL AKHDOUD

1 Paulo Vitor

3 Andrei Burca

4 Saeed Awadh

5 Solomon Kvirkvelia

8 Hussain Al Zabdani

10 Florin Tanase

11 Alex Collado

6 Eid Al Muwalladr

9 Leandre Tawamba

18 Juan Pedroza

99 Saviour Godwin

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG HAFTANIN FİKSTÜRÜ

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG GOL KRALLIĞI




#Al Nassr
#Al Akhdoud
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Cristiano Ronaldo
38 dakika önce
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