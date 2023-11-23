Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında evinde Al Akhdoud ile karşılaşacak. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen Al Nassr 31 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybeden Al Akhdoud ise 10 puanla 16. sırada yer alıyor. Zirve yarışına yara almadan devam etmek isteyen Al Nassr yine Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Anderson Talisca gibi golcüleriyle etkili olmaya çalışacak. Al Nassr - Al Akhdoud maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.