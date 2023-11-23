Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında Al Nassr evinde Al Akhdoud’u konuk ediyor.
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 14. haftasında evinde Al Akhdoud ile karşılaşacak. Ligde 11 maçtır kaybetmeyen Al Nassr 31 puanla 2. sırada yer alıyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybeden Al Akhdoud ise 10 puanla 16. sırada yer alıyor. Zirve yarışına yara almadan devam etmek isteyen Al Nassr yine Cristiano Ronaldo, Sadio Mane ve Anderson Talisca gibi golcüleriyle etkili olmaya çalışacak. Al Nassr - Al Akhdoud maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
AL NASSR - AL AKHDOUD MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
4 Abdulhakim Al Fatil
5 Abdullah Al Amri
15 Alex Telles
2 Sultan Al-Ghanam
14 Sami khalil Al Naji
25 Otavio
77 Marcelo Brozovic
94 Anderson Talisca
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane
AL AKHDOUD
1 Paulo Vitor
3 Andrei Burca
4 Saeed Awadh
5 Solomon Kvirkvelia
8 Hussain Al Zabdani
10 Florin Tanase
11 Alex Collado
6 Eid Al Muwalladr
9 Leandre Tawamba
18 Juan Pedroza
99 Saviour Godwin