Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında deplasmanda Al Raed ile karşılaşacak. Ligde 9 puanla 6. sırada bulunan Al Nassr son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. 4 puanla 14. sırada yer alan Al Raed ise son 2 maçından 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Peki, Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
AL RAED - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA YAYINLANACAK?
AL RAED - AL NASSR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL RAED
1 Andre Moreira
21 Oumar Gonzalez
7 Amir Sayoud
8 Mathias Normann
10 Mohamed Fouzair
14 Mansor Al Beshe
24 Mohammed Alsubaie
45 Yahya Sobel
11 Karim El Berkaoui
32 Mohammed Al Doseri
2 Bander Whaeshi
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
4 Abdulhakim Al Fatil
13 Ghislain Konan
27 Aymeric Laporte
2 Sultan Al-Ghanam
17 Abdullah Alkhaibari
25 Otavio
29 Abdulrahman Ghareeb
77 Marcelo Brozovic
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane