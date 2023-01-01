Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında evinde Al Shabab Riyadh’ı konuk etti. Maç Al Nassr’ın 4-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Cristiano Ronaldo maçta 2 penaltı golü kaydetti. Diğer goller ise Sadio Mane ve Sultan Al-Ghanam’dan geldi. Al Nassr bu galibiyetle birlikte puanını 6’ya çıkararak 6. sırada yer aldı. Al Shabab Riyadh ise henüz galibiyetle tanışamadı. Al Nassr - Al Shabab Riyadh maç özetini izlemek ve Suudi Arabistan Ligi puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.