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Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Al Raed evinde Cristiano Ronaldo’lu, Sadio Mane’li Al Nassr’ı konuk edecek. Al Raed’e karşı oynadığı son 15 maçta yenilgi almayan Al Nassr, ligde oynadığı son 3 maçı kazandı. 9 puanla ligde 6. sırada yer alan Al Nassr deplasmanda rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Al Nassr’ın yine en büyük kozları Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane olacak. Peki, Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

17:19 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında deplasmanda Al Raed ile karşılaşacak. Ligde 9 puanla 6. sırada bulunan Al Nassr son 3 maçından galibiyetle ayrıldı. 4 puanla 14. sırada yer alan Al Raed ise son 2 maçından 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Peki, Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

AL RAED - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftası Al Raed - Al Nassr karşılaşması
16 Eylül Cumartesi saat 18.00
’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL RAED - AL NASSR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL RAED

1 Andre Moreira

21 Oumar Gonzalez

7 Amir Sayoud

8 Mathias Normann

10 Mohamed Fouzair

14 Mansor Al Beshe

24 Mohammed Alsubaie

45 Yahya Sobel

11 Karim El Berkaoui

32 Mohammed Al Doseri

2 Bander Whaeshi

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

4 Abdulhakim Al Fatil

13 Ghislain Konan

27 Aymeric Laporte

2 Sultan Al-Ghanam

17 Abdullah Alkhaibari

25 Otavio

29 Abdulrahman Ghareeb

77 Marcelo Brozovic

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

AL RAED - AL NASSR CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Al Raed
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
#Cristiano Ronaldo
#Sadio Mane
16 dakika önce
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Al Raed - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?