Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT 1'de başlıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor.

İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterini canlandırdı. 2017-2018 yıllarında Star TV'de yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında ise Gizli Saklı dizide Tufan karakterini canlandırmıştır.