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Al Sancak dizisi oyuncusu İdris Nebi Taşkan kimdir?

TRT'nin heyecanla beklenen yeni dizisi Alsancak bu akşam yayın hayatına merhaba diyecek. Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekleştiren seçkin timin mücadelesini göz dolduracak. Al Sancak dizisinde Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri İdris Nebi Taşkan oynayacak. Peki İdris Nebi Taşkan kimdir? İşte İdris Nebi Taşkan’ın hayatı.

17:46 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Al Sancak dizisi Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri

Al Sancak dizisi Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri

Al Sancak dizisi 19 Ocak Perşembe günü TRT 1'de başlıyor. Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor.

Al Sancak dizisi Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri kim oynuyor?

TRT 1 Al Sancak dizisinde Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri karekterini İdris Nebi Taşkan oynamakta.

İdris Nebi Taşkan kimdir?

İdris Nebi Taşkan 18 Ağustos 1997 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde doğdu. Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde oynayarak başladı. Daha sonra 2015-2016 yılları arasında Poyraz Karayel dizisinde oynadı. 2016 yılında Show TV'de yayımlanan Arkadaşlar İyidir dizisinde Eren karakterini canlandırdı. 2017-2018 yıllarında Star TV'de yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Yasin karakterini canlandırdı. 2019 yılında Özgür Dünya filminde oynadı. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında yayımlanan Zalim İstanbul dizisinde Civan Yılmaz karakterini canlandırmıştır. 2022 yılında ise Gizli Saklı dizide Tufan karakterini canlandırmıştır.

İdris Nebi Taşkan hangi dizilerde oynadı?

Muhteşem Yüzyıl

Poyraz Karayel

Arkadaşlar İyidir

Fazilet Hanım ve Kızları

Zalim İstanbul

Baht Oyunu

Gizli Saklı Tufan

Avcı



#trt 1 al sancak
#Deniz Piyade Teğmen Aras Güneri
#İdris Nebi Taşkan
1 saat önce
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Al Sancak dizisi oyuncusu İdris Nebi Taşkan kimdir?
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