Ankara İftar Vakti Kaçta?

2021 Ankara imsakiyesi baz alındığında ilk oruç için sahur saati 04:38, ilk iftar saati ise 19:31’dir. Yılın son Ramazan orucu için ise sahur vakti 03:49 iken orucun açılacağı zaman 20:00’dır. 2021 Ramazan ayının son teravih namazı ise 11 Mayıs 2021 Salı günü 21:34’te eda edilecektir.

2021 Ramazan İftar Saatleri Ankara

2021 yılı Ramazan ayı Ankara iftar vakitleri aynı zamanda akşam ezanının okunma zamanını ifade eder. 13 Nisan’da tutulacak ilk oruç için Ankara iftar vakti 19:31’dir. Yılın son Ramazan orucu için iftar vakti ise 20:00’dır.

Ankara Sahur Vakti 2021

2021 yılı Ankara sahur vakti 13 Nisan günü için 04:38’dir. 12 Mayıs Çarşamba son oruç için sahur vakti ise 03:49’dur. 2021 Ankara imsakiyesi üzerinden imsak vakitleri incelendiğinde sahur bitiş zamanına erişilmiş olur.

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2021 Ramazan İmsakiye Ankara

2021 Ankara Ramazan imsakiyesi sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri hakkında bilgiler içerir. İzmir için 2021 Ramazan ayı sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:

◦ 13 Nisan Salı: Sahur: 04:38 / İftar: 19:31

◦ 14 Nisan Çarşamba: Sahur: 04:36 / İftar: 19:32

◦ 15 Nisan Perşembe: Sahur: 04:34 / İftar: 19:33

◦ 16 Nisan Cuma: Sahur: 04:33 / İftar: 19:34

◦ 17 Nisan Cumartesi: Sahur: 04:31 / İftar: 19:35

◦ 18 Nisan Pazar: Sahur: 04:29 / İftar: 19:36

◦ 19 Nisan Pazartesi: Sahur: 04:27 / İftar: 19:37

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◦ 20 Nisan Salı: Sahur: 04:25 / İftar: 19:38

◦ 21 Nisan Çarşamba: Sahur: 04:23 / İftar: 19:39

◦ 22 Nisan Perşembe: Sahur: 04:22 / İftar: 19:40

◦ 23 Nisan Cuma: Sahur: 04:20 / İftar: 19:41

◦ 24 Nisan Cumartesi: Sahur: 04:18 / İftar: 19:42

◦ 25 Nisan Pazar: Sahur: 04:16 / İftar: 19:44

◦ 26 Nisan Pazartesi: Sahur: 04:14 / İftar: 19:45

◦ 27 Nisan Salı: Sahur: 04:13 / İftar: 19:46

◦ 28 Nisan Çarşamba: Sahur: 04:11 / İftar: 19:47

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◦ 29 Nisan Perşembe: Sahur: 04:09 / İftar: 19:48

◦ 30 Nisan Cuma: Sahur: 04:07 / İftar: 19:49

◦ 1 Mayıs Cumartesi: Sahur: 04:06 / İftar: 19:50

◦ 2 Mayıs Pazar: Sahur: 04:04 / İftar: 19:51

◦ 3 Mayıs Pazartesi: Sahur: 04:02 / İftar: 19:52

◦ 4 Mayıs Salı: Sahur: 04:01 / İftar: 19:53

◦ 5 Mayıs Çarşamba: Sahur: 03:59 / İftar: 19:54

◦ 6 Mayıs Perşembe: Sahur: 03:57 / İftar: 19:55

◦ 7 Mayıs Cuma: Sahur: 03:56 / İftar: 19:56

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◦ 8 Mayıs Cumartesi: Sahur: 03:54 / İftar: 19:57

◦ 9 Mayıs Pazar: Sahur: 03:52 / İftar: 19:58

◦ 10 Mayıs Pazartesi: Sahur: 03:51 / İftar: 19:59

◦ 11 Mayıs Salı: Sahur: 03:49 / İftar: 19:59

◦ 12 Mayıs Çarşamba: Sahur: 03:48 / İftar: 20:00

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2021 Ankara imsakiyesi üzerinden sahur ve iftar vakitleriyle alakalı bilgi alınır. Ankara merkez sahur ve iftar vakti bilgilerine erişilebileceği gibi ilçe bazlı vakitlere erişmek mümkündür.