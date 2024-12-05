Sabah namazı, günün en bereketli vakitlerinden biri olarak kabul edilir ve kılınması birçok sevaba vesile olur. Cemaatle namaz kılmak, İslam dininde büyük bir önem taşıyan ve birçok fazilete sahip olan bir ibadettir. Peygamber Efendimiz (sav),

kişi başına kılınan namaza göre kat kat faziletli olduğunu belirtmiştir. Bundan dolayı camiye gidip cemaatle namaz kılmak isteyenler