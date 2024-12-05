Ankara sabah namazı vakti ve Ankara'da sabah ezanı saatleri, yılın mevsimlerine ve günlerin uzunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Başkent Ankara'da yaşayan veya ziyaret eden Müslümanlar için günün ilk ibadeti olan sabah namazının vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Peki Ankara’da sabah namazı camide saat kaçta kılınıyor? Sabah namazı ezan vakti kaç? İşte Ankara sabah namazı vakti.
Ankara sabah namazı vakti-Ankara sabah ezanı imsak saati kaçta?
Camide sabah namazı kaçta kılınıyor?
Sabah namazı ezanı normalde imsaktan yaklaşık bir saat sonra okunuyor ve camilerde sabah namazı da ezandan yaklaşık yarım saat sonra kılınıyor. Ancak günlerin kısalması ve camilerde namaz saatinin özellikle batı illerinde mesai saatlerine denk gelmesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ezan saatini imsak vaktine çekmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ya da il-ilçe müftülüklerden detaylı bilgi alınabilir.
Sabah namazı kaça kadar kılınır?
Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi?
Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrâil’in Hz. Peygamber’e (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrâil sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve, “…Bu, senden önceki peygamberlerin (namaz) vaktidir ve (namazlar için) vakit bu iki vaktin arasıdır.” (Ebû Dâvûd, Salât, 2 [393]; Tirmizî, Salât, 1 [149]) demiştir.