Sabah namazı kılınması gereken 5 vakit farz namazının ilkidir. Sabah namazında birçok hayır bulunur. Peygamberimiz (s.a.v.) "Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır" buyurmuşlardır. Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirtilen saatlere göre sabah namazı ibadetini yerine getiriyorlar. Peki, Sabah namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte sabah namazının kılınışı

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

İKİ REKAT SÜNNETİNİN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

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Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

İKİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

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Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

İKİ REKAT FARZIN KILINIŞI

BİRİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

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Fatiha Suresi okunur

Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir

İKİNCİ REKAT

Niyet edilir

Tekbir getirilir

Sübhaneke okunur

Euzü-besmele çekilir

Fatiha Suresi okunur

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Kur'an'dan bir sure okunur

Allahu Ekber denilir ve rüku'ya gidilir

Rükuda üç defa Sübhane Rabbiyel Azim denilir

Rükudan doğrulurken, Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd denilir. Daha sonra Allahu Ekber denilerek secde'ye gidilir. Secde de üç defa, Sübhane Rabbiyel Ala denilir ve doğrulur. Sonra tekrar Allahu Ekber denilir ve tekrar Secde'ye gidilir, oturulur.

Sırasıyla Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazın sünneti tamamlanır.

SABAH NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Cündeb el-Kasri'den nakledildiğine göre, Rasulüllah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

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"Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

"Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

"O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." (Müslim)

Hz. Peygamber'in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

"Allah'ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır." (Ebu Nuaym El-Hilye)

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK DUALAR

Sabah namazının ardından okunması gereken bazı dualar vardır. Hadis kaynaklarında sabah namazının ardından bazı duaların fazileti ile ilgili bilgiler yer almıştır. Günün en faziletli namazı olan sabah namazından sonra aşağıdaki duaları okuyabilirsiniz.

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Malik b. Yesâr`dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim sabahleyin üç defa "euzubillahis-Semî`il-Alîmi mines-şeytanirracım" der, sonra Haşr suresi`nin sonundaki üç ayeti okursa Allah kendisine yetmiş bin melek vekil kılar, bunlar akşama kadar o kişiye dua ve istiğfar ederler. Eğer o gün vefat ederse şehid olarak ölür. Bunu akşamleyin okuyan da aynı derecededir." (Tirmizî, Müsned, Beyhakî, Taberani, Ibn Kesîr).

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) kızı Hz. Fâtıma'ya -radıyallahu anh- sabah akşam okumasını tavsiye ettiği şu dua, ebedî hayat kaygısı taşıyan insanların Allah'a -celle celalühu- nasıl sığınmaları gerektiğini ifade etmektedir.

"Ey Hayy ve Kayyûm olan Allah'ım! Sen'in rahmetine iltica ediyor ve Sen'den yardım diliyorum. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar bir an bile olsa nefsimle baş başa bırakma!" (Hâkim, I, 730)

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