İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 11-12 Kasım günlerinde AUZEF güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023-2024 yeni sınav takvimi ile AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)