AUZEF
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 11-12 Kasım günlerinde AUZEF güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023-2024 yeni sınav takvimi ile AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı AUZEF güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde tamamlandı.
AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.
Buna göre; AUZEF sınav sonuçlarının kasım ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.
AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?
AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ
2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.
AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)