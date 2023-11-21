|
Özgün

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?

AUZEF sınav sonuçları için son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 11-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen AUZEF sonuçları için geri sayım başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde açıktan eğitimlerini sürdüren öğrenciler sınavlara ilişkin sonuç tarihine odaklandı. Yayınlanan takvime göre sınavlar üç oturumda tamamlandı. En çok merak edilenlerden biri sınav sonuçlarının ilan edileceği tarih. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

14:42 - 21/11/2023 Salı
Yeni Şafak
AUZEF

AUZEF

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 11-12 Kasım günlerinde AUZEF güz dönemi ara sınavlarının tamamlanmasının ardından gözler AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. İşte 2023-2024 yeni sınav takvimi ile AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı...

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 eğitim-öğretim yılı AUZEF güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde tamamlandı.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz netleşmedi. Geçmiş yıllarda AUZEF sınav sonuçları 15 gün içinde ilan edilmişti.

Buna göre; AUZEF sınav sonuçlarının kasım ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AUZEF sınav soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Cevap anahtarının bu hafta içerisinde AUZEF'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ara sınavları 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirildi.

AUZEF SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.)



#auzef
#auzef sonuç
#auzef sınav sonuçları
#istanbul üniversitesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emekli çiftçilere 5 bin TL ikramiye ödemesi için sürpriz talimat! ÇKS’ye kayıtlı emekliye son dakika müjdesi