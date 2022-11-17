Özgün Ayva tatlısı tarifi Ayva tatlısı nasıl yapılır?
ÖZGÜN HABERLER

Ayva tatlısı tarifi: Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Faydasını saymakla bitiremiyeceğimiz ayvanın en güzel ve en lezzetli halini sizlerle paylaşıyoruz. Evlerinizde çok pratik ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz ayva tatlısı, düşük kalorisiyle de favorileriniz arasında yerini alabilir. Cevizli, elmalı, vişne sulu gibi farklı varyasyonlarda yapılan ayva tatlısını isteğe göre tencerede veya fırında hazırlayabilirsiniz. Peki ayva tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kalorisi nedir? İşte tüm püf noktalarıyla ayva tatlısı tarifi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayva tatlısı tarifi: Ayva tatlısı nasıl yapılır?
Ayva tatlısı tarifi

Kış aylarının sevilen meyvelerinden ayva, reçel ve tatlı yapımında sıkça kullanılmaktadır. Az malzemelerle kolay bir şekilde yapabileceğiniz ayva tatlısı, sevdiklerinize ve misafirlerinize en güzel ikram olabilir.

AYVA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet büyük boy ayva

8 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

½ çay bardağı vişne suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

½ adet limonun suyu

SERVİS İÇİN

100 gram kaymak

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

AYVA TATLISI YAPILIŞI

> Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Kararmaması için limonlu su içine kabuklarıyla birlikte yerleştirin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.

> Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Ardından su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlarını de tencereye yerleştirin.

> Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte su kaynayınca dek pişirin.

> Kaynayan suya vişne suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

> Yaklaşık bir saat sonra suyunu iyice çekip renk alan ayvaları bir bıçakla yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmişse ilk sıcaklığının geçmesi için ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

> Pişen ayvaları servis tabağına alın ve tencerede kalan şerbetinden hafifçe üzerine sürün. Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin.

AYVA TATLISI KALORİ

Ayva tatlısının 100 gramı 189,5 kcal kaloridir.

AYVA TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

> Ayva tatlısında dikkat edilmesi gereken ilk nokta ayvaların seçilmesidir. Tatlısını yapacağınız ayvanın ekmek ayvası olması gerekmektedir. Ekmek ayvası daha tatlı olduğu için tatlınız lezzetli olacaktır.

> Ayvanızın çekirdekleri daha sonra tatlınıza renk vermesi için kullanılacağından atmamalısınız, bir yerde biriktirmelisiniz.

> Ayvaların kabuklarını soyduktan sonra kararmaması için su içerisinde bekletmelisiniz.

> Ayva tatlısı pişene kadar tencerenizin kapağını kapalı tutmalısınız.

> Eğer lohusa şekeri ya da vişne suyu kullanacaksanız şeker miktarının azaltılması özen gösterin.

> Ayva tatlınızı en kısık ateşte ağır ağır pişmeye bırakın. Piştikçe çekirdekler ona kırmızı rengini verecek ve yoğunlaşmasını sağlayacaktır.

Evde Waffle Tarifi: Waffle nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Evde Waffle Tarifi: Waffle nasıl yapılır?
Gümüşhanede büyük keşif

Gümüşhane'de büyük keşif

Anadolu'da ilk kez ortaya çıktı.
Diyabet hastaları nasıl beslenmeli?

Diyabet hastaları nasıl beslenmeli?

​Uzman isim açıkladı: Doğru bilinen yanlışlar.
Harvardda akademik özgürlük ayaklar altına alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz Tahıl Anlaşması dört ay daha uzatıldı.

TOKİ 11 il için daha kura tarihini açıkladı.

İki dönümden sadece 500 gram çıkıyor.

19 Kasım'da sona eriyordu: ​Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı açıklaması.

​Lonely Planet 2023'ün en iyi gezi rotalarını seçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.