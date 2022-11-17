Ayva tatlısı tarifi: Ayva tatlısı nasıl yapılır?

Kış aylarının sevilen meyvelerinden ayva, reçel ve tatlı yapımında sıkça kullanılmaktadır. Az malzemelerle kolay bir şekilde yapabileceğiniz ayva tatlısı, sevdiklerinize ve misafirlerinize en güzel ikram olabilir.

AYVA TATLISI TARİFİ

MALZEMELER

2 adet büyük boy ayva

8 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı su

½ çay bardağı vişne suyu

1 adet çubuk tarçın

5 adet karanfil

½ adet limonun suyu

SERVİS İÇİN

100 gram kaymak

1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

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AYVA TATLISI YAPILIŞI

> Bol suda yıkadığınız ayvaların kabuklarını soyun ve ortadan ikiye kesin. Kararmaması için limonlu su içine kabuklarıyla birlikte yerleştirin. Ayva çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere bir kenara ayırın.

> Geniş tabanlı bir tencereye tek sıra halinde dizdiğiniz her bir ayvanın üzerine tepeleme 2 yemek kaşığı toz şeker ekleyin. Ardından su, limon suyu, ayva çekirdekleri, ayva kabukları ve baharatlarını de tencereye yerleştirin.

> Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte su kaynayınca dek pişirin.

> Kaynayan suya vişne suyunu da ilave edin ve tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

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> Yaklaşık bir saat sonra suyunu iyice çekip renk alan ayvaları bir bıçakla yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edin. Pişmişse ilk sıcaklığının geçmesi için ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

> Pişen ayvaları servis tabağına alın ve tencerede kalan şerbetinden hafifçe üzerine sürün. Kaymak ve toz Antep fıstığı ilavesiyle ılık ya da soğuk olarak tatlıları servis edin.

AYVA TATLISI KALORİ

Ayva tatlısının 100 gramı 189,5 kcal kaloridir.

AYVA TATLISI TARİFİ PÜF NOKTALARI

> Ayva tatlısında dikkat edilmesi gereken ilk nokta ayvaların seçilmesidir. Tatlısını yapacağınız ayvanın ekmek ayvası olması gerekmektedir. Ekmek ayvası daha tatlı olduğu için tatlınız lezzetli olacaktır.

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> Ayvanızın çekirdekleri daha sonra tatlınıza renk vermesi için kullanılacağından atmamalısınız, bir yerde biriktirmelisiniz.

> Ayvaların kabuklarını soyduktan sonra kararmaması için su içerisinde bekletmelisiniz.

> Ayva tatlısı pişene kadar tencerenizin kapağını kapalı tutmalısınız.

> Eğer lohusa şekeri ya da vişne suyu kullanacaksanız şeker miktarının azaltılması özen gösterin.

> Ayva tatlınızı en kısık ateşte ağır ağır pişmeye bırakın. Piştikçe çekirdekler ona kırmızı rengini verecek ve yoğunlaşmasını sağlayacaktır.