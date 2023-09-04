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Bugün nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? İzmir ve Malatya 4 Eylül Pazartesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler, Son dakika deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları bugün de gündemdeki yerini aldı. Son dakika deprem haberleri İzmir'de yaşanan 4.2 şiddetindeki son sallantının ardından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Hatay deprem ile sallanmaya devam ederken bu sabah Malatya ve İzmir merkez üssünde deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli güncel verilerine göre 4 Eylül son depremler listesi...

10:10 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Son depremler

Son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
son depremler listesi
ile Türkiye'de en son depremin şiddeti, merkez üssü ve derinliğini sorgulanabiliyor. 4 Eylül 2023
son depremler
Kandilli Rasathanesi sistemiyle de öğrenilebiliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

4 EYLÜL BUGÜN NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede, büyüklüğü kaç gibi sorulara yanıt aranıyor. Asrın felaketinde artçılar sürerken Ege, Akdeniz, Marmara merkezli depremler korkutuyor. Uzmanlar, afet bölgesinde artçıların yıl boyu devam edeceği yönünde açıklamalarını kamuoyu ile paylaşıyor. 4 Eylül son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile araştırılıyor. İşte son dakika deprem haberleri...

BUGÜN İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın verilerine göre saat 08.26'da Ege Denizi, Kuşadası açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı sarsıntı Kandilli Rasathanesi'nde ise yapılan revizenin ardından 3,8 olarak değiştirildi.

AFAD'ın bölgede mahalle ve köy muhtarlıklarını arayarak saha taramalarını başlattığı öğrenilirken sarsıntının ardından vatandaşlar, kendilerini sokağa attı.

AFAD: MALATYA'DA DEPREM OLDU

4 Eylül Pazartesi günü AFAD verilerine göre Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

"https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2023.09.04 08:26:08 37.9657 27.1258 8.1 -.- 4.4 4.3 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.09.04 07:42:59 37.9747 36.2840 9.3 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 07:30:13 38.5717 38.0245 5.0 -.- 3.9 3.8 CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.09.04 07:06:43 38.8767 41.0122 9.0 -.- 2.2 -.- DEMIRKAPI-SOLHAN (BINGOL) İlksel

2023.09.04 06:07:00 36.1910 36.1087 6.3 -.- 1.7 -.- ORHANLI-(HATAY) İlksel

2023.09.04 05:52:10 37.8957 29.4908 3.0 -.- 1.7 -.- BAKLANKUYUCAK-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2023.09.04 05:08:53 41.8272 23.2118 5.0 -.- 2.2 -.- BULGARISTAN İlksel

2023.09.04 05:08:49 38.5883 37.9670 5.0 -.- 2.4 -.- CAVUS-YAZIHAN (MALATYA) İlksel

2023.09.04 04:47:48 38.2657 39.0198 12.0 -.- 2.4 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2023.09.04 04:45:03 38.2210 37.3372 5.6 -.- 1.9 -.- DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 04:13:31 41.9198 32.3767 5.0 -.- 2.5 -.- AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ) İlksel

2023.09.04 03:43:18 38.0883 37.2347 8.7 -.- 1.7 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.09.04 03:27:37 37.1488 35.7568 20.4 -.- 1.6 -.- DUMLU-CEYHAN (ADANA) İlksel




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