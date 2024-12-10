Dört ehliyet sınıfında yaş sınırı 18'den 16'ya düşürüldü. Bunlardan biri de B1 ehliyet sınıfı oldu. B1 ehliyeti nedir? B1 ehliyet hangi araçlar için gerekli? B1 ehliyet yaş sınırı kaç? İşte detaylar...

B1 EHLİYET NEDİR?

B1 sınıfı ehliyet, B sınıfı ehliyetin bir alt kategorisidir. B sınıfı ehliyet belirli bir kiloya kadar olan otomobil, kamyonet, traktör ve motor bisikletlerin kullanılmasına izin veren bir ehliyet türüdür.

B1 EHLİYET HANGİ ARAÇLARDA KULLANILIR?

B1 sınıfı ehliyet ise; net ağırlığı 400 kilogramı geçmeyen – yük taşıyanlar için ise net ağırlığı 550 kilogramı geçmeyen- ve motor gücü maksimum 15 Kw olan 4 tekerlekli motorları kullanmak için gerekli olan ehliyet türüdür.

B1 EHLİYET YAŞ SINIRI KAÇ OLDU?

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararla birlikte M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 18'den 16'ya çekildi.

Böylece 16 yaşını dolduran gençler, motorlu bisiklet, 125 cc motosiklet ve dört tekerlekli motosiklet gibi araçları kullanmak için ehliyet alabilecek.







