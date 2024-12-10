Türkiye'de ehliyet almak için belirlenen yaş sınırları, 9 Aralık 2024 tarihinde yayımlanan yeni bir düzenleme ile değiştirildi. Bu karar, özellikle genç sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

M, A1, B1 sınıfı ehliyet kaç yaşında alınıyor?

Artık, M, A1 ve B1 sınıfı ehliyetler için yaş sınırı 16'ya çekildi. Böylece 16 yaşını dolduran gençler, motorlu bisiklet, 125 cc motosiklet ve dört tekerlekli motosiklet gibi araçları kullanmak için ehliyet alabilecek.

D sınıfı ehliyet alma yaşı kaç?

Ayrıca, D sınıfı ehliyetlerin yaşı ise 26'dan 24'e indirildi. Bu değişiklik, otobüs ve ticari yolcu taşıma amacıyla kullanılan büyük araçları sürmek isteyenler için de önemli bir adım.

A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfı ehliyet alma yaşı kaç oldu?

Diğer ehliyet sınıflarında ise 18 yaş sınırı uygulanmaya devam ediyor. A2, B, BE, C1, C1E, F ve G sınıfları için yaş sınırı 18 olarak belirlendi.

A sınıfı ehliyet kaç yaşında alınıyor?

A sınıfı ehliyeti için bu yaş sınırı 20'ye çıkarıldı. D1 ve D1E sınıflarında ise 21 yaş şartı aranıyor. DE sınıfı ehliyeti içinse yaş sınırı 24 olarak kalmaya devam ediyor.

Ek olarak, ehliyet yenileme işlemleriyle ilgili de bir değişiklik yapıldı. 65 yaşını dolduran sürücülerin ehliyetlerini yenilemeleri için 3 yıl yerine 5 yılda bir sağlık raporu almaları gerekecek. Ancak 80 yaşını geçen sürücüler için sağlık kontrolleri 2 yılda bir yapılacak.

Ehliyet sınıflarının deneyim şartları neler?

Ehliyet sınıflarının deneyim şartları ise şunlar:

A sınıfı ehliyetlerde 24 yaş altındaki sürücüler için en az 2 yıllık A2 sürücü belgesine sahip olmak.

C1, C, D1 ve D sınıfı ehliyet için en az 2 yıl süreyle B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BE sınıfı ehliyet için B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

CE sınıfı ehliyet için C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

C1E sınıfı ehliyet için C1 sınıfı ehliyet sahibi olmak.

DE sınıfı ehliyet için D sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

D1E sınıfı ehliyet için D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Ehliyet sınıfları nelerdir detayları ile öğrenmek için hemen tıkla.

Ehliyet Nasıl Alınır?

Ehliyet almaya karar vermene rağmen nereden başlayacağını bilmiyorsan adım adım ne yapman gerektiğini anlattık.

Almak İstediğin Ehliyet Sınıfını Seç

Sürücü belgesine sahip olan bir kişi, kara yollarında trafiğe çıkan her aracı kullanamaz. Her farklı motorlu taşıtın farklı ehliyet sınıfı bulunur. Ehliyet sınıfları ise M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ve G olmak üzere 17 tanedir.

Sürücü belgesi sınıflarını kısaca şu şekilde kısaca açıklayalım:

Motosiklet Sınıfı: M, A1, A2, A sınıfları

Otomobil ve Kamyonet Sınıfları: B, BE sınıfları

Kamyon ve Tır: C1, C1E, C, CE sınıfları

Otobüs ve Minibüs: D1, D1E, D, DE sınıfları

Traktör: F sınıfı

İş Makinesi: G sınıfı

Ehliyet sınıflarının motor hacimleri, araç kullanım alanları birbirinden farklıdır. Bu nedenle öncelikle hangi sınıfın ehliyetini alacağını belirlemelisin. Ardından söz konusu ehliyet sınıfı için gerekli şartların neler olduğunu öğrenebilirsin.

Sürücü Kursuna Kaydol

Trafiğe çıkmanın ilk koşulu olan sürücü belgesini almak için Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir sürücü kursuna kayıt yaptırman gerekir. Bu süreçte yanına gerekli belgeleri alman önemli.

Sürücü kursuna kayıt için gerekli belgeler:

6 tane biyometrik fotoğraf

Sağlık raporu

Adli sicil kaydı

Kan grubu kartı

Evlilik cüzdanı (evli bireyler için)

Ehliyet yazılı sınavı başarı puanı kaç?