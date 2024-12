Sürücü belgesine sahip olan bir kişi, kara yollarında trafiğe çıkan her aracı kullanamaz. Her farklı motorlu taşıtın farklı ehliyet sınıfı bulunur. Ehliyet sınıfları ise M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ve G olmak üzere 17 tanedir.