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Eğlence vergisi oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belediyelerin, sinema salonlarında film gösterimleri ile at yarışı ve konserlerden aldığı eğlence vergisi oranları sıfırlandı. Söz konusu etkinliklerden yüzde 10 oranında alınan ve 31 Mayıs'ta sıfıra indirilen vergiler tamamen kaldırıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Belediyelerin eğlence vergisi oranı ne kadar oldu? Hangi vergiler sıfırlandı?
Hangi vergiler sıfırlandı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre yerli-yabancı film gösterimleri ile at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

2023 eğlence vergisi oranları ne kadar?

Düzenlemeyle, belediye gelirleri kanununun 21. maddesinde yer alan hüküm uyarınca; söz konusu etkinliklerden yüzde 10 oranında alınan ve 31 Mayıs'ta sıfıra indirilen vergiler tamamen kaldırıldı. Buna göre belediyelerin, sinema salonlarında film gösterimleri ile at yarışı ve konserlerden aldığı eğlence vergisi oranları sıfırlandı.

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