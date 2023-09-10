|
Özgün

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 5. haftasına hazırlık kapsamında Beşiktaş - Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Liglere bu hafta Euro 2024 Elemeleri grup maçları sebebiyle milli ara verildi. Bu kapsam takımlar hazırlık maçı oynayarak ligin 5. haftasına hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

16:31 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. haftasına hazırlık kapsamında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Süper Lig ve 1. Lig’e bu hafta milli ara verildi ve takımlar haftayı hazırlık maçı oynayarak tamamlayacak. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 5. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Beşiktaş
#Fatih Karagümrük
#Trendyol Süper Lig
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1'i bebek 6 yaralı