Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 5. haftasına hazırlık kapsamında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Süper Lig ve 1. Lig’e bu hafta milli ara verildi ve takımlar haftayı hazırlık maçı oynayarak tamamlayacak. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bugün saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmanın yayıncı kuruluşu bulunmuyor.