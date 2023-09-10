Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor’u konuk etti. Beşiktaş Omar Colley ve Milot Rashica’nın attığı gollerle evinde Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş bu sonuçla beraber 1 maç eksiğiyle 7 puanla 4. sırada yer aldı. Sivasspor ise ligde ilk mağlubiyetini alarak 5 puanla 4. sırada yer aldı. Beşiktaş - Sivasspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.