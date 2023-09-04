UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Maç Beşiktaş’ın 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 40’ Vincent Aboubakar (pen.), 60’ Mykola Shaparenko, 63’ Omar Colley, 65’ Nazar Voloshyn, 90+4’ Bakhtiyor Zaynutdinov’dan geldi. Beşiktaş deplasmanda aldığı bu sonuçla gruplara kalmak için avantaj sağladı. Dinamo Kiev - Beşiktaş maç özeti haberimizde.