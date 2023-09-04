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Beşiktaş evinde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Maç Özeti

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor’u konuk etti. Beşiktaş Omar Colley ve Milot Rashica’nın attığı gollerle evinde Sivasspor’u 2-0 mağlup etti. Beşiktaş bu sonuçla beraber 1 maç eksiğiyle 7 puanla 4. sırada yer aldı. Sivasspor ise ligde ilk mağlubiyetini alarak 5 puanla 4. sırada yer aldı. Beşiktaş - Sivasspor maç özetini izlemek ve Trendyol Süper Lig güncel puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

09:35 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Beşiktaş 2-0 Sivasspor Maç Özeti

Beşiktaş 2-0 Sivasspor Maç Özeti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Sivasspor’u ağırladı. Maç Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 25’ Omar Colley ve 40’ Milot Rashica’dan geldi. Beşiktaş - Sivasspor maç özeti ve Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Sivasspor maç özetini izlemek için

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ SONUCU

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU

TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



#Beşiktaş
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
#Şenol Güneş
#Milot Rashica
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