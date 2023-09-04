Beşiktaş 2-0 Sivasspor Maç Özeti
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. haftasında Sivasspor’u ağırladı. Maç Beşiktaş’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 25’ Omar Colley ve 40’ Milot Rashica’dan geldi. Beşiktaş - Sivasspor maç özeti ve Süper Lig güncel puan durumu haberimizde.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ SONUCU
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
TRENDYOL SÜPER LİG 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
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#Şenol Güneş
#Milot Rashica
24 dakika önce