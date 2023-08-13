Bugün kimin maçı var?
Trendyol Süper Ligi'nin son şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonun ilk haftasında deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti.
Kasımpaşa, Süper Lig'in 1. haftasında ağırladığı Ankargücü'nü uzatmalarda bulduğu golle 3-2 yendi. Kasımpaşa'nın galibiyet gollerini 30. dakikada Aytaç Kara, 69. dakikada Fall ve 90+3. dakikada Ben Ouanes kaydetti. Ankaragücü'nün golleri ise 73'te Efkan Bekiroğlu ve 78. dakikada Ronaldo Cephas'dan geldi. Konyaspor ve İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı. Sezonun ilk kırmızı kartlarının çıktığı maçı Konyaspor 10 kişi, İstanbulspor 9 kişi tamamladı.
Al Nassr, Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı Arap Kulüpler Şampiyonası finalinde Al Hilal'i uzatmalarda 2-1 yenerek kupanın sahibi oldu. Fransa Ligue 1 ilk hafta mücadelesinde PSG evinde konuk ettiği Lorient ile golsüz berabere kaldı. Peki, bugün kimin maçı var? Bugünkü maçlar hangi kanalda yayınlanacak? Bugün hangi maçlar var? İşte 13 Ağustos 2023 Pazar maç programı ve derbi maçı bilgileri.
Bugün hangi maçlar var? (13 Ağustos 2023 Pazar kimin maçı var?)
- 12:00 Milan - Novara Hazırlık Maçı Yayın Yok
- 12:00 Nagoya - Kashima Antlers Japonya J.League Japonya J League Youtube
- 14:00 Brest - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 15:30 Feyenoord - Fortuna Sittard Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk Exxen
- 16:00 Brentford - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 16:00 Clermont - Monaco Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 16:00 Montpellier - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
- 16:00 Nantes - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 5
- 16:00 Samtredia - Torpedo Kutaisi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports 2
- 17:00 Tuzlaspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig TRT Avaz Bein Sports Max 1
- 17:30 Karabağ - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 17:30 Bursaspor - İnegöl Kafkas Hazırlık Maçı Süper Kanal Sport
- 17:30 Somaspor - Altınordu Hazırlık Maçı Süper Kanal Sport
- 18:00 Celta Vigo - Osasuna İspanya La Liga S SportS Sport Plus
- 18:00 Gagra - Dinamo Tiflis Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 18:30 Chelsea - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
- 19:05 Rennes - Metz Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 19:15 Sivasspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 19:15 Erzurumspor - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 19:30 Charleroi - Standard Liege Belçika Pro League S Sport Plus
- 20:00 Dila Gori - Dinamo Batum Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
- 20:00 Sumqayıt - Sabah Bakü Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
- 20:30 Villarreal - Real Betis İspanya La Liga S Sport S Sport Plus
- 21:45 Strasbourg - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4
- 21:45 Adana Demirspor - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
- 21:45 Fenerbahçe - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
- 21:45 Göztepe - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
- 22:00 Gremio - Fluminense Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart
- 22:00 Corinthians - Coritiba Brezilya Serie A Smart Spor 2Spor Smart 2
- 22:30 Getafe - Barcelona İspanya La Liga S SportS Sport Plus
Yarın hangi maçlar var, kimin maçı var, maç saat kaçta, hangi kanalda canlı?
00:30 Flamengo - Sao Paulo Brezilya Serie A Smart Spor HDSpor Smart
18:00 Al Raed - Al Ittihad Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 BuçukS Sport Plus Exxen
19:00 Neftçi Bakü - Sebail Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
20:30 Cadiz - Alaves İspanya La Liga S SportS Sport Plus
20:45 Moreirense - Porto Portekiz Lig Kupası Smart Spor HDSpor Smart
21:00 Alanyaspor - Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
21:00 Fatih Karagümrük - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
21:00 Şanlıurfaspor - Altay Trendyol 1. Lig TRT Spor Bein Sports Max 1
21:00 El İttifak - Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig TV 8 Buçuk S Sport Plus Exxen
21:45 Bordeaux - Concarneau Fransa Ligue 2 Bein Sports 4
22:00 Manchester Utd - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
22:30 Atletico Madrid - Granada İspanya La Liga S SportS Sport Plus
22:45 Boavista - Benfica Portekiz Liga NOS Smart Spor HDSpor Smart
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçları ne zaman oynanacak?
Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
2023-24 sezonu derbi maçları ne zaman, hangi hafta oynanacak?
Fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:
2. hafta: Galatasaray-Trabzonspor
5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş
9. hafta: Galatasaray-Beşiktaş
11. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe
18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray