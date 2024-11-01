Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 11 ilçeye sahip Burdur'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Burdur ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Burdur ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.

Burdur'un posta kodu kaçtır?

Burdur'un posta kodu 15000'dir.

Burdur İlçe Posta Kodları

Ağlasun: 15800

Altınyayla: 15420

Bucak: 15300

Çavdır: 15900

Çeltikçi: 15070

Gölhisar: 15400

Karamanlı: 15700

Kemer: 15090

Merkez: 15100

Tefenni: 15602

Posta Kodu Nedir?

Posta kodu rakamları evrak ya da kargo gönderimi yapmak için gerekli olan bilgilerin başında gelir. Alıcı adresi kadar alıcının bulunduğu il ve ilçenin posta kodu da bilinmelidir. Alıcının ikamet ettiği adrese ilişkin posta kodu bilgisi eklenirse teslimatın ulaşması daha hızlı ve kolay olur. Gönderilecek postanın ya da teslim alınacak kargonun alıcı kısmındaki bilgilerde posta koduna yer vermek oldukça önemlidir.

Posta Kodları Nasıl Belirlenir?

Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:

Coğrafi Bölümleme: Posta kodları genellikle coğrafi alanlara göre belirlenir. Ülkeler, iller, ilçeler ve mahalleler gibi çeşitli bölümlere ayrılır. Her bir bölgeye özgü kodlar atanır.

Hizmet Alanları: Posta kodları, bir bölgedeki posta dağıtım merkezlerinin hizmet alanlarına göre düzenlenir. Bu, postaların daha hızlı ve etkili bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Sayısal ve Alfabetik Sistem: Posta kodları genellikle sayısal veya alfanumerik olarak düzenlenir. Örneğin, Türkiye'de 5 haneli sayısal kodlar kullanılır. İlk rakam, ilin coğrafi konumunu belirtebilirken, sonraki rakamlar ilçe ve mahalleleri temsil eder.

Yerel İhtiyaçlar: Posta kodları, yerel ihtiyaçlara ve yoğunluğa göre de değişiklik gösterebilir. Yoğun nüfuslu bölgelerde daha fazla kod atanabilirken, daha az nüfuslu yerlerde daha geniş alanları kapsayan kodlar kullanılabilir.

Uluslararası Standartlar: Posta kodu sistemleri, uluslararası standartlara uygun şekilde belirlenir. Bu, farklı ülkeler arasında bilgi alışverişini ve posta gönderimlerini kolaylaştırır.

Değişiklikler ve Güncellemeler: Zamanla, şehirlerin büyümesi ve yeni yerleşim alanlarının ortaya çıkması gibi sebeplerle posta kodlarında değişiklikler yapılabilir. Bu nedenle, posta kodları düzenli olarak güncellenir.

Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.







