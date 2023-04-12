Ömer Tuğrul İnançer, Türkiye'de ve dünya genelinde birçok takipçisi olan tanınmış bir tasavvufî liderdir. 4 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki evinde kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman İnançer, kendisinden geriye 11 eser bırakmıştır.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer, 1946 tarihinde Bursa'da doğdu. Türk avukat, mutasavvıf ve müzisyen.

İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun genel müdürlüğüne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisini Koruma ve Yayma Cemiyeti'nin de yöneticisiydi.

733. - 736. frekansda TRT'nin Vuslat Yıldönümü'nde Mevlevi ayininde sunuculuk ve yorumculuk yapmıştır. 1999'dan beri İstanbul Cerrahi Tarikatı'nın postnişinliğini yapmaktadır.

CERRAHİ TARİKATI ŞEYHİ ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN GÖRÜŞLERİ VE KİTAPLARI NELERDİR?

Ömer Tuğrul İnançer, tasavvufî öğretilerinde şeriat, tarikat, hakikat üçlüsüne önem vermiştir. Ona göre, İslam dininin özü olan şeriat, bir yandan insanların dünya hayatında düzenli bir şekilde yaşamasına yardımcı olurken, diğer yandan Allah'ın rızasını kazanmalarına yardımcı olur. Tarikat ise, bireylerin Allah'a yakınlaşmak için izleyebilecekleri yolları sunar. Hakikat ise, Allah'ın varlığına ve birliğine inanç konusunda derinlemesine bir anlayışı ifade eder.





Ömer Tuğrul İnançer'in tasavvufî öğretileri arasında özellikle "Hakkaniyet" kavramı önemlidir. Ona göre, insanlar yalnızca Allah'ın adaletiyle karşı karşıya kalırlar ve Allah'ın adaleti sonsuz ve merhametlidir. Ayrıca, İnançer'in tasavvufî öğretileri arasında zikir, mürşidlik, nefis terbiyesi ve tevazu gibi konular da yer almaktadır.

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİTAPLARI

Dinle Neyden & Mesnevi Sohbetleri Vakte Karşı Sözler Ömer Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri Bir Muhammedi Aşık: Hz. Mevlana Muhabbet Peygamberi Hz. Muhammed (sav) Sohbetler Gönül Gözü (Kenan Gürsoy) Şarkılar Seni Söyler (Ahmet Özhan ile) Aşk Kağıda Yazılmıyor (Ayşe Şasa, Abdurrahim Karakoç, Lale Müldür, Erol Göka, Sadık Yalsızuçanlar, Enis Batur, Laurent Mignon, Mahmud Erol Kılıç ile) Mübarek Vakitler Kalb-i Selim

ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN MEZARI NEREDE?

Ömer Tuğrul İnançer, yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ailesinin yanı sıra sanat dünyasından pek çok isim ile talebelerinin ve sevenlerinin katıldığı cenaze merasimde, yürünen yol boyunca ilahi ve zikirler okundu, yüksek sesle dualar edildi.

Talebelerinin kol kola girerek arkasında yürüdüğü cenaze, Fevzi Paşa Caddesi'nde geçerek dualar ve ilahilerle Nureddin Cerrahi Tekkesi'ne taşındı.

İnançer'in naaşı, tekke içerisinde hazırlanan, Muzaffer Ozak, Safer Dal ve İbrahim Fahreddin Şevki'nin de metfun bulunduğu yere defnedildi.

Kalabalık nedeniyle az sayıda kişinin içeriye alındığı türbeyi ziyaret etmek için bekleyenler kuyruk oluşturdu.



