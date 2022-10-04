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ÖSYM DGS ek tercih kılavuzunu yayınladı

DGS 2022 ek tercih kılavuzu yayınlandı. 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan DGS tercih sonuçları 27 Ekim’de açıklanmıştı. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında alınmıştı. DGS ek yerleştirme kayıt işlemlerinin ardından ÖSYM bu kez 2022 DGS ek tercih başvuru sürecini başlattı. Peki DGS ek tercih işlemleri nasıl yapılır? 2022 ÖSYM DGS ek tercih tarihleri ne zaman bitecek, sona erecek? İşte İşte DGS 20222 ek tercih kılavuzu detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM DGS ek tercih başvuru ekranı: 2022 DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖSYM 2022 DGS ek tercihler başladı mı?
ÖSYM 2022 DGS ek tercih başvurusu

DGS ek tercih dönemi, ÖSYM tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu sonrasında başladı. DGS ek tercih işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, 4-10 Ekim tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, DGS ek tercih işlemleri nasıl yapılır?

2022 DGS ek tercihleri ne zaman yapılacak?

  • 2022 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, 04 - 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS ek tercihler nasıl yapılır?

  • ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2022-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 10 Ekim'e kadar yapılacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.
  • DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2022-DGS Ek Yerleştirme tercihleri 4-10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

DGS ek tercih ücreti ne kadar?

  • Ek yerleştirme için tercih ücreti 30,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar,

DGS ek tercih ücreti ne zamana kadar yatırılacak, DGS ek tercih parası nasıl yatırılır?

  • Tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 4-11 Ekim 2022 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 11 Ekim 2022 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

2022-DGS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2022- DGS’ye girmiş ve 2022-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

  • a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
  • b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
  • c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

2022-DGS Ek Yerleştirmede, 2022-DGS Kılavuzu, 2022-DGS Tercih Bilgileri ve Ek Yerleştirme İle İlgili Açıklamalar metninde yer alan ilke ve kurallar ile yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamaları geçerli olacaktır. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekir.

Adaylar, 2022-DGS yerleştirme sonucu oluşan en düşük puanlara aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

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