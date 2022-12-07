Divriği pilavı nasıl yapılır? Sivas'ın meşhur yemeklerinden Divriği pilavı tarifi

Sivas mutfağına ait olan Divriği pilavı, özel günlerde sunulan tariflerdendir. Yemek iki aşamalı olarak yapılıyor. Pilavın kaplaması olarak kadayıf kullanılıyor. İşte, Divriği pilavı yapılışı ve malzemeleri...

DİVRİĞİ PİLAVI TARİFİ

Bu nefis lezzeti evinde denemek isteyen vatandaşlar için Divriği pilavının yapılışını ve püf noktalarını derledik.

Malzemeler

500 gram kuzu eti

2 su bardağı pirinç

3 kaşık sıvıyağ

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 adet küp şeker

1 tatlı kaşığı tuz

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2 çay bardağı kuş üzümü

1/2 su bardağı kabuksuz badem

1 çay bardağı haşlanmış nohut

250 gr kadayıf

2 kaşık tereyağı

DİVRİĞİ PİLAVI YAPILIŞI

Kuzu etleri tavada az yağ ile kavrulur. İçerisine tuz ve karabiber ilave edilir.

Pilav için tencereye sıvıyağ eklenir ve içerisine bademler eklenerek kavrulur. Daha sonra pirinç atılır ve kavrulmaya başlanır. Bu işlem devam ederken içerisine tuz ve karabiber ilave edilir.

Kuş üzümleri de tencereye konulur ve nohut da eklenir. Kısık ateşte pişirilen pirinç, ara ara kontrol edilir. Pişen pilav dinlendirildikten sonra içerisine kuzu etleri eklenir.

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Isıya dayanıklı bir borcam içerisine tereyağı sürülür. Daha sonra kadayıf içerisine yerleştirilir. Bir tavada tereyağı eritilir ve daha sonra kadayıfın üzerine dökülür.

Borcamın orta kısmına pilav yerleştirilir ve üzeri kadayıfla kaplanır. Daha sonra fırında 200 derecede pişirilir ve servis edilir.