1-5 Ekim 2018 dünyanın gündemi

OYNAT 01:00 İsrail bu sefer drone ile vahşet saçtı İsrail, “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ile işgale karşı koyan Filistinlileri dronelara monte ettiği kimyasal bombalarla vuruyor. Gazze'deki kimyasal saldırıda yaralanan iki çocuk Ghassan Baraka ve Muhammed İmad İstanbul'da tedavi altına alındı. Sinir sistemleri felç olan çocuklar etkisi 4 saat süren ağır nöbetler geçiriyor. Barak ve İmad'dan yansıyan görüntüler ise yürek yakıyor.

Bu çocuklara ne oldu biliyor musunuz?

İsrail'in “Büyük Dönüş Yürüyüşü” ile işgale karşı koyan Filistinlileri dronelara monte ettiği kimyasal bombalarla vurduğu ortaya çıktı. Gazze’deki kimyasal saldırıda yaralanan iki çocuk Ghassan Baraka ve Muhammed İmad İstanbul’da tedavi altına alındı. Sinir sistemleri felç olan çocuklar etkisi 4 saat süren ağır nöbetler geçiriyor. Büyük Dönüş Yürüyüşü’nde yaralanan sivil sayısı 16 bin 600’e ulaştı. İsrail ordusu, kimyasal kapsül monte edilen bombaları özellikle çocuk ve kadınların yoğun olduğu noktalara atıyor. Kimyasal bombalarla yaralananların sayısı 800, bunların yüzde 85’i kadın ve çocuk. Bunların neredeyse tamamı tedavi imkanlarından mahrum. Devamı>>

AA

Almanya'dan Suud hükümetine 254 milyon avroluk silah satışı

Alman hükümetine bağlı Federal Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan'a bu yılın 14 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında 254 milyon avroluk silah ihracatı yapılmasına onay verdi. Almanya, 2016'da Suudi Arabistan'a 530 milyon avro değerinde silah ihracatına izin verirken, geçen yıl bu rakam 249 milyon avroya gerilemişti. Devamı>>

Reuters

Ünlü aktörden çılgın teklif: Yeni Zelanda ve Avustralya birleşsin

Look... just accept it... she’s awesome. Is it time to make Australia and New Zealand into one country with @jacindaardern as PM ? Not trying to be controversial ... just practical. https://t.co/YOdIyhL3wR

Yeni Zelanda doğumlu Hollywood yıldızı Russell Crowe, "Yeni Zelanda ve Avustralya birleşmeli, Başbakan da Jacinda Ardern olmalı" diye teklifte bulundu. Devamı>>

Krizin yeni adı: Kilise!

Rusya ile Batı arasında yıllardır süregelen eski Sovyet coğrafyası üzerindeki nüfuz savaşında yeni bir kriz daha patlak verdi: Kilise. Uzmanlar, kilise krizinin sadece Ukrayna-Rusya ya da ABD-Rusya ya da Avrupa-Rusya arasında bir anlaşmazlık değil, Ortodoks dünyasının tamamını içine alacak ciddi bir sorun olduğunu söylüyor. Devamı>>

İtalya'da ırkçılık örneği: Mültecilere 'hoşgeldin' diyen başkan tutuklandı

İtalya'da Riace Belediye Başkanı Domenico Lucano, düzensiz göçe kolaylık sağladığı gerekçesiyle tutuklanarak ev hapsine kondu. Başkan Lucano, aldığı kararlarla sol görüşlü sivil toplum kuruluşları ve aydınlar tarafından 'örnek belediye' olarak gösteriliyor. Devamı>>

OYNAT 01:24 Gazze 12 yaşındaki küçük şehidine ağlıyor Gazze sınırındaki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerinde geçen cuma günü sağlık ekiplerine yardım ettiği sırada İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilen 12 yaşındaki Nasır Musabbih'in kısa hayatı bir İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla son buldu. Terbiyesi ve çalışkanlığıyla çevresinin büyük sevgisini kazanan Nâsır, geride gözü yaşlı bir aile ve küçük yaşta ölüm ve yas ile tanışan arkadaşlar bıraktı.

Gazze'nin küçük şehidi

Gazze sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde sağlık ekiplerine yardım ettiği sırada İsrail askerlerince başından vurularak şehit edilen 12 yaşındaki Nasır Musabbih'in kısa hayatı bir İsrail askerinin silahından çıkan kurşunla son buldu. Devamı>>

Bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Endonezya'da bir kadın, dua ederken gözyaşlarını tutamadı.

Endonezya felaketi yaşıyor: Bin 500 ölü, bin kayıp

Endonezya'daki deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı bin 500'ü aştı. Bin kişinin hala enkaz altında olduğu ifade edilen ülkede, depremin yol açtığı hasarın 658 milyon dolara kadar ulaştığı ifade edildi. Şu anda Türkiye'de düzenlenen Asya Parlamenter Asamblesi'ne katılan 3 Endonezyalı vekil, ülkesinin acil yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Devamı>>

OYNAT 00:18 Trump: Kral Selman'ı korumasak 2 hafta o koltukta oturamaz ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i, ABD'nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği, bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyardığını ifade etti.







Trump: Kral Selman'a dedim ki: "Bak Kral biz seni korumasak...

ABD Başkanı Trump, Mississippi'de bir mitingde yaptığı konuşmada Suudi Arabistan Kralı Selman'ı, "ABD'nin desteği olmadan iki hafta bile iktidarda kalamazsınız. Bedelini ödemek zorundasınız" ifadeleriyle uyardığını söyledi. Devamı>>

'Rabia' ve 'Bozkurt'a yasak

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ülkesinde bozkurt, rabia gibi işaretlerin yasaklandığını açıkladı. Bu hareketleri 'radikal İslam' olarak değerlendiren Kurz, "Ülkemizde radikal İslamcılığa yer yok" diye tweet attı.

Politischer Islam sowie rechter und linker #Extremismus haben in unserem Land keinen Platz. Heute haben wir im #Ministerrat beschlossen, mit der Erweiterung des Symbolegesetzes radikale #Symbole wie den #Wolfsgruß in #Österreich zu verbieten. https://t.co/fuLcvvGJE8

Müslümanlara yönelik sert kararlar alan Avusturya hükümetinin bu kararı 'ifade özgürlüğüne aykırı olduğu' gerekçesiyle eleştirildi. Devamı>>

OYNAT 00:58 Boşnak köyünden siyasilere mesaj: Köyümüze gelmeyin! Bosna-Hersek'te 72 partinin katıldığı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sadece 3 gün kaldı. Başkent Saraybosna'ya 30 kilometre uzaklıkta 700 kişinin yaşadığı Podgora köyünde seçim öncesi ilginç bir afiş dikkatleri çekti: 'Yıllardır bize yalan söylüyorsunuz. Köye gelmeyin'







Boşnak Köyü'nden seçim öncesi politikacılara mesaj: Yalancısınız gelmeyin!

Bosna-Hersek'te 72 partinin katıldığı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sadece 3 gün kaldı. Başkent Saraybosna'ya 30 kilometre uzaklıkta 700 kişinin yaşadığı Podgora köyünde seçim öncesi ilginç bir afiş dikkatleri çekti: "Yıllardır bize yalan söylüyorsunuz. Köye gelmeyin" Devamı>>

Reuters

ABD'ye rağmen imzalar atıldı: Hindistan S-400'leri alacak

Hindistan’a resmi ziyaret düzenleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir araya geldi. İki lider, Hindistan'a 5.4 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmayı resmi olarak imzaladı. Putin ve Modi ayrıca Rusya-Hindistan stratejik ortaklığı ve ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası konular, Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), G-20 ve Birleşmiş Milletler'e (BM) dair meseleleri ele alıyor. Devamı>>

PKK Münbiç'i çukurlarla çevreledi

ABD, Türkiye'ye Münbiç konusunda verdiği sözü halen yerine getirmezken, geçen zaman zarfında terör örgütü YPG/PKK, ilçe merkezinin etrafını kazdığı çukurlar ve toprak setlerle çevirdi. Devamı>>