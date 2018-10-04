Dünya Boşnak Köyünden seçim öncesi mesaj Yalancısınız gelmeyin
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Boşnak Köyü'nden seçim öncesi mesaj: Yalancısınız gelmeyin!

Bosna-Hersek'te 72 partinin katıldığı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine sadece 3 gün kaldı. Başkent Saraybosna'ya 30 kilometre uzaklıkta 700 kişinin yaşadığı Podgora köyünde seçim öncesi ilginç bir afiş dikkatleri çekti: "Yıllardır bize yalan söylüyorsunuz. Köye gelmeyin"

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bosna Hersek'te SDA Partisi'nin adayı Sefik Dzaferovic'in afişi.
Bosna Hersek'te SDA Partisi'nin adayı Sefik Dzaferovic'in afişi.

Bosna Hersek'te kanton, entite ve ulusal parlamentolar ile Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerinin belirleneceği seçimler 7 Ekim Pazar günü yapılacak.

Karmaşık siyasi bir yapıya sahip Bosna Hersek'te, devlet düzeyindeki başkanlık konseyi ve parlamentonun yanı sıra Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) olmak üzere iki entitede ve FBIH içindeki 10 kantonda parlamento üyelerini belirlemek için halk sandık başına gidecek.

Balkanlar’da etnik siyasi yapısıyla bilinen Bosna Hersek’te 7 Ekim'de yapılacak genel seçimler için geri sayım başladı. Başkent Saraybosna'ya 30 kilometre uzaklıkta 700 kişinin yaşadığı Podgora köylüleriyse "Yıllardır bize yalan söylüyorsunuz. Köye gelmeyin" yazılı pankart asarak siyasilere tepki gösterdi.

Köylülerin kendi aralarında topladıkları paralarla yaptırdıkları afişle ilgili konuşan Podgoralı Adi Silajdziç, söz konusu protestoyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

Siyasetçiler seçim öncesi köyümüze gelir ve bize hikayeler anlatırlar onların oy için bize bulundukları vaadlerden bıktık. Onlar her seçimden sonra ise sanki hiçbir şey olmamış ve hiç bizi ziyarete gelmemiş gibi davranıyorlar

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 30 kilometre uzaklıkta 700 kişinin yaşadığı Podgora köyünde halk siyasilere mesaj için bir pankart astı: 'Yıllardır bize yalan söylüyorsunuz. Köye gelmeyin' (Fotoğraf: AFP)

Siyasetçilerin köylünün temel sorunları arasında yer alan; içme suyu, aydınlatma, yol ve alt yapı gibi hizmetlerin iyileştirilmesine karşı duyarsız kaldığı için böyle bir afiş yaptırdıklarını kaydeden Osman Hasiç ise köyün büyük bir ihmalle karşı karşıya kaldığını kaydetti.

Vedad Silajdziç ise, "Biz değiştik, bir parti için oy kullandık, sonra başkalarını da denedik ama yine de hepsi aynı. Onlar, koltuk için savaşıyorlar ve bir kez olsun halkı düşünmüyorlar" diye konuştu.

Seçimlere dört gün kala seçmenleri ikna çabalarını sürdüren siyasi partiler ise çalışmalarını sürdürüyor. Pazar günü gerçekleştirilecek seçimlerin, etnik yapısını; Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar’ın oluşturduğu ülkeye köklü bir değişim getirmesi bekleniyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya 30 kilometre uzaklıkta 700 kişinin yaşadığı Podgora köyünde halk siyasilere mesaj için bir pankart astı: 'Yıllardır bize yalan söylüyorsunuz. Köye gelmeyin' (Fotoğraf: AFP)

Yüz binden fazla insanın hayatını kaybettiği Sırplarla yaşanan 1990 yılındaki iç savaşın kalıntıları üzerine söylem kuran siyasi partiler ise değişimin önündeki en büyük engel olarak kabul ediliyor.

Bosnalı Gazeteciler Cemiyeti mayıs ayında yaptığı bir araştırmada halkın yüzde 20'sinden azının siyasi partilere güvenmediğini ortaya koydu. Özellikle gençler arasındaki yüksek işsizlik oranı ise en büyük sorun olarak görülüyor. Bulundukları şehirlerde iş bulamayan on binlerce Bosnalının başka şehirlere göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AFP, Kompas.com, Euronews

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