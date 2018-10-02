Dünya Russell Crowe Yeni Zelanda ve Avustralya birleşsin
OKYANUSYA

Russell Crowe: Yeni Zelanda ve Avustralya birleşsin

Yeni Zelanda doğumlu Hollywood yıldızı Russell Crowe, "Yeni Zelanda ve Avustralya birleşmeli, Başbakan da Jacinda Ardern olmalı" diye teklifte bulundu.

Haber Merkezi AA
Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe
Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe

Yeni Zelanda doğumlu Hollywood yıldızı ve yönetmen Russell Crowe, Avustralya ve Yeni Zelanda’nın birleşme zamanının geldiğini ve başbakanının da Jacinda Ardern olması gerektiğini belirtti.

Avustralyalı gazeteci Jonathan Green'in, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın birleşmesine atıfta bulunan Twitter paylaşımına yıldız isim Russel Crowe'dan destek geldi.

Gazeteci Green, Twitter'daki hesabından Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in BM Genel Kurulu'nda geçen hafta yaptığı konuşmayı paylaşırken, Avustralya'da meşhur Yeni Zelanda tatlısı "Pavlova" ve Yeni Zelanda'da doğup Avustralya'da yetişen ünlü oyuncu Russel Crowe'u örnek gösterip, Ardern'in de yeni Avustralya Başbakanı olması yönündeki yorumu, Crowe'un dikkatinden kaçmadı.

Crowe, Twitter'dan Green’e hitaben "Bak, sadece kabul et. O (Jacinda Ardern) harika biri. Avustralya ve Yeni Zelanda’yı tek ülkeye çevirip Jacinda Ardern’i de başbakan yapmanın zamanı gelmedi mi? Tartışma başlatmak istemiyorum, sadece pratik olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Crowe’un önerisine sosyal medya üzerinde yorumlar sürerken, Yeni Zelanda ve Avustralya makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

REKLAM

New York’ta geçen hafta gerçekleşen 73. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na 3 aylık kızı Neve ile katılması ile dikkati çeken Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, resmi görüşmelerin dışında Amerika’da katıldığı televizyon programlarında ülkesini tanıtmaya yönelik çalışmalarıyla takdir toplamıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, ABD'nin New York kentinde 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamındaki Nelson Mandela Barış Zirvesi'ne 3 aylık kızı Neve Te Aroha ile katıldı.

  • Yeni Zelanda'da ana muhalefette bulunan İşçi Partisindeki oy kayıpları sonrasında göreve gelen 38 yaşındaki Jacinda Ardern, Ağustos 2017'de yapılan genel seçimlerden partisini birinci çıkartarak 26 Ekim 2017'de ülkenin 40. başbakanı olmuştu. Başbakan olmasından yaklaşık 8 ay sonra 21 Haziran'da doğum yapan ve 6 haftalık izne ayrılan Ardern, ağustos ayı başında görevine dönmüştü.
Artık zamanı geldi

Artık zamanı geldi

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş Münbiç ve YPG açıklaması.
Geleceğin otomobilleri sahnede

Geleceğin otomobilleri sahnede

​Yollara çıkmaya hazır konseptler Paris Auto Show'da.
İsviçre değil Trabzon

İsviçre değil Trabzon

​Instagramda köy fotoğraflarını beğeni yağmuruna tutanlar görmeli.
İsrail'e yedirmedik

İsrail'e yedirmedik

Sıfır maliyetle mayın temizliği yapıyoruz.
Çok netyerel seçim mesajı

Çok netyerel seçim mesajı

Kimse şu benim adamımdır, benim akrabamdır, benim yakınımdır bunu aday yapalım diye gelmesin.
Eylül bereketli geçti

Eylül bereketli geçti

Şehirde ve kırsalda terörist avının grafikli eylül bilançosu.

Sermaye kaçıranlar deşifre edilmeli

Sermaye kaçıranlar deşifre edilmeli

​MHP lideri Bahçeli'den Meclis'te çok sert açıklamalar.

Yıllar sonragelen icra

Yıllar sonragelen icra

​Kiranızı mülk sahibine değil, aracıya ödüyorsanız bu haberi okuyun.
Suudiler Yemen'i gördü

Suudiler Yemen'i gördü

Taş üstünde taş kalmayan Yemen'e 200 milyon dolar.
Russell diyor ki: Birleşin

Russell diyor ki: Birleşin

Ünlü aktörden Yeni Zelanda ve Avustralya'ya çağrı.
Çin ABD'yiTürkiye ile sallayacak

Çin ABD'yiTürkiye ile sallayacak

Çin ticaret savaşından galip çıkmak için Türkiye'de yatırımlara hazırlanıyor.
Veri hırsızlarının hükmü bitecek

Veri hırsızlarının hükmü bitecek

World Wide Web'in mucidinden alternatif internet projesi.
ABD'den İsrail'e38 Milyar Dolar

ABD'den İsrail'e38 Milyar Dolar

​İsrail, biraz daha öldürebilsin diye keseyi açtılar.
Melania Afrika'da

Melania Afrika'da

​İlk uluslararası ziyaretinde Trump'ı yanına almadı.
İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

İstanbul'da büyükoperasyon: 417 gözaltı

Hedefte finansal güvenliğini tehdit edenler var.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.