Dünya Almanyadan Suudilere 254 milyon avroluk silah satışına onay
AVRUPA

Almanya'dan Suudilere 254 milyon avroluk silah satışına onay

Alman hükümetine bağlı Federal Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan'a bu yılın 14 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında 254 milyon avroluk silah ihracatı yapılmasına onay verdi. Almanya, 2016'da Suudi Arabistan'a 530 milyon avro değerinde silah ihracatına izin verirken, geçen yıl bu rakam 249 milyon avroya gerilemişti.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Alman hükümetine bağlı Federal Güvenlik Konseyi'nin, Almanya yönetiminin Yemen iç savaşındaki rolü nedeniyle eleştirdiği Suudi Arabistan'a 254 milyon avroluk silah ihracatı yapılmasına onay verdiği bildirildi.

  • Ekonomi Bakanlığı'ndan Yeşiller Partisi'nin soru önergesine verilen yanıta göre, bu yılın 14 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında 87 silah ihracatı talebine onay verildi. Bu talepler içinde Suudi Arabistan'ın 254 milyon avro değerinde olan silah talepleri de yer aldı.

Söz konusu cevapta, ihracatına izin verilen silahlar hakkında bilgi verilmezken, silah ihracatına izin verilen ülkeler arasında Suudi Arabistan'la birlikte Yemen iç savaşında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi ülkeler de yer aldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

Gerginlik yerini işbirliğine bırakıyor

Almanya ile Suudi Arabistan arasında son 10 aydır devam eden diplomatik gerginlik, geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in New York'ta yaptıkları görüşmeyle sona ermişti.

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'ın Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'da macera peşinden koşmakla suçlamasının protesto amacıyla Riyad yönetimi, geçen yılın Kasım ayında büyükelçisini geri çekmişti. Berlin, Suudi Arabistan'ın özür talebini geri çevirmiş, gergin ilişkiler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de olumsuz etkilemiş ve Suudi Arabistan'da Alman şirketlerin aldığı işlerde önemli azalma görülmüştü. İki dışişleri bakanın görüşmesinde Suudi Arabistan büyükelçisinin Almanya'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

  • Almanya, 2016'da Suudi Arabistan'a 530 milyon avro değerinde silah ihracatına izin verirken, geçen yıl bu rakam 249 milyon avroya gerilemişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

REKLAM

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Selman ve Kuveyt Emiri 'Körfez iş birliğini' görüştü
DÜNYA
Selman ve Kuveyt Emiri 'Körfez iş birliğini' görüştü

28 milyon çocuk mülteci konumunda

28 milyon çocuk mülteci konumunda
Krizin yeni adresi: Kilise!

Krizin yeni adresi: Kilise!

​Ortodoks dünyasındaki çatlak derinleşiyor.
Misafirliğin gereğini bilin

Misafirliğin gereğini bilin

​Şanlıurfa Valisi'nden Suriyeli kanaat önderlerine net mesajlar.
Değişimde ısrarcıyım aday değilim

Değişimde ısrarcıyım aday değilim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu: Sorun yönetim biçimi ve ilkeler.

Alman firmalar takipte

Alman firmalar takipte

​Erdoğan açıkladı: Tek tek görüşmeler yapılacak
İyi ile kötüyüayırt edin

İyi ile kötüyüayırt edin

​Türkiye'de yaşayan Suriyeli baba ve kızının bu çağrısı hepimiz için.
AB Facebook'u sıkıştırıyor

AB Facebook'u sıkıştırıyor

Sosyal medya platformuna milyar dolarlık ceza kesilecek.

81 ilden Van Gölü için geldiler

81 ilden Van Gölü için geldiler

​Herkes bulduğu gibi bıraksa bu çalışmalara gerek kalmaz.
Türkiye'ninvekilsiz yılları

Türkiye'ninvekilsiz yılları

​95 yıllık tarihimizde 2 kez gördük.
Toplu mezar açıldı

Toplu mezar açıldı

​Endonezya'daki depremde yaşamını yitirenler defnediliyor.
Sosyal medyadabir linç daha

Sosyal medyadabir linç daha

​Lale Mansur, Atatürk ve Atatürkçülük üzerine yaptığı açıklamalar sonrası hedef oldu.
Hakkınızı kaybedebilirsiniz

Hakkınızı kaybedebilirsiniz

​Borcunu yeniden yapılandıranlara kritik uyarı.
Tarihin enyüksek seviyesi

Tarihin enyüksek seviyesi

Eylül'de yüzde 22,6 artışla 14,5 milyar dolara ulaştı.
10 bin araç içinTürkiye'ye geldiler

10 bin araç içinTürkiye'ye geldiler

​En fazla 6 gün içerisinde hasarı tamir edebiliyorlar.
ByLock'çulara operasyon

ByLock'çulara operasyon

​Ankara'da bu sabah polis ekipleri operasyon başlattı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.