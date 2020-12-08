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Dünya 31 milyar sterlinlik İngiliz uçak gemisi su sızmasıyla arızalandı Onarılması milyonlara mal olacak
AVRUPA

3.1 milyar sterlinlik İngiliz uçak gemisi su sızmasıyla arızalandı: Onarılması milyonlara mal olacak

İngiltere'nin en yeni uçak gemisi su sızmasıyla arızalandı. 3.1 milyar sterlin değerindeki HMS Prince of Wales’in yangın söndürme sistemindeki borunun patlaması nedeniyle makine dairesini su bastığı öğrenildi. Elektirkli ekipmanların bir günden fazla suyun altında kalması nedeniyle arızalanan geminin onarılması milyonlara mal olacak. Meydana gelen arıza nedeniyle HMS Prince of Wales, ABD ile ortak tatbikata katılamayacak.

Haber Merkezi Diğer
HMS Prince of Wales uçak gemisi.
HMS Prince of Wales uçak gemisi.

İngiltere’nin en yeni uçak gemisi, 3.1 milyar sterlin değerindeki HMS Prince of Wales makine dairesine su sızması nedeniyle uzun süreli onarıma alındı.

İngiliz The Sun gazetesinin kendi kaynağına dayandırdığı haberinde, İngiliz Donanması’nın uçak gemisi HMS Prince of Wales’in makine dairesine su sızması nedeniyle uzun süreli onarıma alındığını yazdı.

BORU PATLADI

Habere göre arıza, yangın söndürme sistemindeki borunun patlaması nedeniyle meydana geldi. Yaşanan bu kaza nedeniyle makine dairesini su bastı ve elektrikli ekipmanlar, bir günden fazla suyun altında kaldı.

TATBİKATA KATILAMAYACAK

Meydana gelen arıza nedeniyle HMS Prince of Wales, ABD ile ortak tatbikata katılamayacak ve ilkbahara kadar Portsmouth limanında kalması gerekecek.

ONARILMASI MİLYONLARA MAL OLACAK

Gazeteye konuşan kaynak, “Hasarın onarılması aylar alacak. İş milyonlara mal olacak” ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE ZOR DURUMDA KALDI

Kaynak ayrıca ABD ile yapılacak olan tatbikata hazırlıkların ‘yıllardır planlandığını’, şimdi ise İngiltere'nin bu tatbikatlara katılmaktan vazgeçmek zorunda kalacağı için zor durumda olduğunu sözlerine ekledi.

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