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Ekonomi İngilizler Türkiyenin savunma sanayini öve öve bitiremedi İHAlar Suriye ve Libyada oyun değiştirici
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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
AVRUPA SAVUNMA SANAYİ

İngilizler Türkiye'nin savunma sanayini öve öve bitiremedi: İHA'lar Suriye ve Libya'da oyun değiştirici

Yerli ve milli imkanlarla üretilen İHA’lar savunma sanayinde dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Bu sayede Suriye ve Libya’da savaşın yönünü değiştiren milli savaş uçaklarımız, dünyanın gündeminden de düşmüyor. Son olarak savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini belirten İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye’nin insansız hava araçlarını (İHA) Libya ve Suriye’de etkili biçimde kullanmasının 'oyun değiştirici' nitelikte olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Bayraktar TB-2
Bayraktar TB-2

Hava ve Uzay Gücü Konferansında konuşan Wallace, İHA konusunda Türkiye’yi örnek gösterdi. Wallace, İngiltere’nin savunma konularında başka ülkelerden ders alması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin 20 yıllık İHA serüveni
OYNAT 05:53
Türkiye'nin 20 yıllık İHA serüveni
2000'lerin başında İsrail'den İHA alabilmek için mekik dokuyan, sürekli arıza yapan HERON'ları bir türlü kullanamayan, Predatör siparişi ABD kongresine takılan Türkiye, bugün kendi İHA ve SİHA'sını üretiyor.

Bayraktar'ı örnek gösterdi

Wallace, “Türkiye’nin 2019 ortasından bu yana Bayraktar TB-2’leri Libya’a nasıl kullandığına bakın. Bu İHA’lar istihbarat topladı, gözetleme yaptı ve cephe, tedarik hatlarını ve lojistik üslerini hedef alan operasyonlar yaptı.” diye konuştu.

  • “(Türk İHA’ları) Geçen yıl temmuz ayında Libya Ulusal Ordusunun kontrolündeki Cufra Havaalanı'nı vurarak çok sayıda komuta kontrol noktaları ile iki nakliye uçağını tahrip ettiler.” diyen Wallace, şunları kaydetti:

Erbakan'ın 1993'teki SİHA konuşması: Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim
OYNAT 01:36
Erbakan'ın 1993'teki SİHA konuşması: Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim
Eski Başbakan Necmettin Erbakan, 1993 yılındaki SİHA konuşması, Türkiye'nin bugününe ışık tutuyor. Yüksek teknolojili savunma silahları üreterek dünyada lider olacağımızı söyleyen Erbakan'ın “Amerika'dan daha üstün pilotsuz uçakları geliştirelim. Her şey hayalden başlar bunun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız” sözleri gerçek oldu. Türkiye, milli İHA ve SİHA'larıyla dünyaya meydan okuyor.

SiHA’lar maliyeti yüzde elli düşürdü: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında İHA katkısı büyük
GÜNDEM
SiHA’lar maliyeti yüzde elli düşürdü: Deniz Kuvvetleri Komutanlığında İHA katkısı büyük

“Ya da Türkiye’nin Suriye’de müdahil oluşunu ve Elektronik Harbi, hafif silahlı İHA’ları ve tankları, zırhlı araçları ve üzerilerindeki hava savunma sistemlerini durdurmaya dönük akıllı mühimmatı nasıl kullandığını düşünün. Haberlere göre Esed rejimi ağır kayıplar verdi. '3 bin asker, 151 tank, 8 helikopter, 3 İHA, 3 muharip savaş uçağı, kamyonlar, 8 hava savunma sistemi, bir karargah ve sair ekipman ile tesisler.' İddiaların yarısı bile doğruysa, bu oyun değiştirici niteliktedir.”

Türkiye SİHA’da süper güç: Danimarka basını TSK'yı SİHA konusunda en etkin ordular arasında gösterdi
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Türkiye SİHA’da süper güç: Danimarka basını TSK'yı SİHA konusunda en etkin ordular arasında gösterdi

Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında: Türk drone’ları Hafter’in ortaklarını utandırdı
FOTOĞRAF 14
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Dünya, Türkiye’nin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) başarısını konuşmaya devam ediyor. Daha önce Türkiye’nin İdlib’de yürüttüğü operasyon kapsamında kullanılan ve teknolojik öneme sahip İHA ile SİHA’lar şimdi Libya’daki başarılarıyla gündemde.
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ABD’nin köklü gazetelerinden Washington Post, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) darbeci General Hafter’e karşı yürüttüğü operasyonlardaki başarıların nedeni olarak Türk yapımı İHA ve SİHA’ları gösterdi.
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İHA ve SİHA’lardan bahsedilen yazıda, Son haftalarda Türk drone’ları ve hava savunma sistemleri, hükümetin neredeyse Libya’nın batısının tamamını Rusya tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıl başkent Trablus’u aşmaya çalışan Halife Hafter güçlerinden geri almasına yardımcı oldu ifadeleri kullanıldı.
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Yazıda darbeci General Hafter’e bağlı güçlerin geçtiğimiz hafta başkent Trablus’taki bazı cephe hatlarından çekildiğini, kilit öneme sahip kent ve kasabaları kaybettiğini belirterek bunun sonucunda Hafter güçlerinin baskı altına olduğunu yazdı.
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Haberde, Trablus merkezli düşünce kuruluşu olan Sadeq Enstitüsü yöneticisi Libya analisti Anas El Gomati’nin Hafter 6 yıldır en büyük kriziyle karşı karşıya ifadelerine yer verildi.
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Yazıda 5 aydan daha kısa bir süre önce Rusya’nın gönderdiği paralı askerler ve savunma sistemleri ile BAE’nin gönderdiği insansız hava araçlarıyla Hafter’in güçlendiği ifade edildi.
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Türkiye’nin Libya ile varılan mutabakat sonrası Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne askeri destek ile insansız hava araçları (İHA) gönderildiği ve bunun sonucunda UMH’nin Hafter’e karşı operasyonlarda başarı kaydettiği vurgulandı.
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Yazıda aylar süren çatışmalarda UMH’nin en önemli başarısı, Trablus’un güneyinde bulunan ve Hafter’in 2014’ten beri hakim olduğu Vatiyye askeri hava üssünü geri alması olarak gösterildi.
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Ele geçirilen Rus yapımı Pantsir hava savunma sistemlerinin UMH kuvvetlerinin moralini arttığı ifade edilen yazıda, Panstir’lerin Türk drone’ları tarafından ele geçirilmesi ve imha edilmesi Moskova ve Hafter’in diğer askeri ortaklarını utandırdı ifadeleri kullanıldı.
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Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Title
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında
Türkiye’nin İHA ve SİHA’ları yine dünya basınında: Türk drone’ları Hafter’in ortaklarını utandırdı
Türkiye'nin Libya'da BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) darbeci General Hafter'e karşı yürütülen operasyona verdiği destek kapsamında kullanılan İnsansız Hava Aracı (İHA) ile Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), Washington Post gazetesinde geniş yer buldu.


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