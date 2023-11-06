Abbas'dan Blinken'a ihanet dolu teklif: Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim

ABD merkezli gazetede yer alan habere göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Hamas'ın tasfiye edilmesinin ardından Gazze Şeridi'ni kendileri tarafından yönetilmesine hazır olduklarını söyledi.