Abbas'dan Blinken'a ihanet dolu teklif: Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas.
Terör devleti İsrail, Hamas'ın ablukadan kurtulmak amacıyla 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa tufanı' operasyonu sonrası Gazze'ye ölüm kusuyor.
İsrail'in 29 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yükseldi.
Siyonist İsrail'in katliamına en güçlü desteği ise ABD verdi.
Abbas'tan pes dedirten teklif: Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim
Terör devleti bebek çocuk kadın ayrım gözetmeksizin sivilleri katlederken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ihanet dolu bir adım geldi.
- ABD merkezli gazetede yer alan habere göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Hamas'ın tasfiye edilmesinin ardından Gazze Şeridi'ni kendileri tarafından yönetilmesine hazır olduklarını söyledi.
'Batı Şeria'yı bile koruyamıyor'
İsrail zulmüne karşı Gazze'de direnen Hamas'a destek olmak yerine İsrail'in arkasındaki en büyük güç olan ABD'ye anlaşma teklif eden Abbas'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.
Abbas'ın Batı Şeria'da bile Filistin'in hukukunu koruyamadığına dikkat çeken birçok kullanıcı söz konusu teklifi 'vatana ihanet' olarak niteledi.