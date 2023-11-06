|
Dünya

Abbas'dan Blinken'a ihanet dolu teklif: Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim

Terör devleti İsrail yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze'ye bir aydır ölüm kusarken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ihanet dolu bir adım geldi. Abbas'ın İsrail destekçisi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Hamas'ın tasfiye edilmesi durumunda Gazze'yi kendilerinin yönetmeye talip olduklarını söylediği öğrenildi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
12:24 - 6/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 12:27 - 6/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas.

Terör devleti İsrail, Hamas'ın ablukadan kurtulmak amacıyla 7 Ekim'de başlattığı 'Aksa tufanı' operasyonu sonrası Gazze'ye ölüm kusuyor.


İsrail'in 29 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 500'e yükseldi.


Siyonist İsrail'in katliamına en güçlü desteği ise ABD verdi.


İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
"Bir Yahudi olarak da buradayım."
ifadesini kullanarak, ABD'nin İsrail'e güçlü desteğini dile getirdi. Ardından ise ABD Başkanı Biden koşa koşa Tel Aviv'e gidip Netanyahu'ya sarıldı.


Abbas'tan pes dedirten teklif: Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim


Terör devleti bebek çocuk kadın ayrım gözetmeksizin sivilleri katlederken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ihanet dolu bir adım geldi.


Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Batı Şeria'da görüştü. Kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantıya ilişkin
Washington Post'ta
dikkat çeken bir haber yer aldı.

  • ABD merkezli gazetede yer alan habere göre; Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Hamas'ın tasfiye edilmesinin ardından Gazze Şeridi'ni kendileri tarafından yönetilmesine hazır olduklarını söyledi.

'Batı Şeria'yı bile koruyamıyor'


İsrail zulmüne karşı Gazze'de direnen Hamas'a destek olmak yerine İsrail'in arkasındaki en büyük güç olan ABD'ye anlaşma teklif eden Abbas'a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.


Abbas'ın Batı Şeria'da bile Filistin'in hukukunu koruyamadığına dikkat çeken birçok kullanıcı söz konusu teklifi 'vatana ihanet' olarak niteledi.





#Mahmut Abbas
#Gazze
#Hamas
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Özgür Özel'in A takımı belli oldu: İşte CHP Parti Meclisi isim listesi