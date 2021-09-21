Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Beverly Hills şehrine giden ABD eski Başkanı Bush'un, katıldığı konferansta konuşma yaptığı sırada, eski bir Amerikan askeri tarafından sözü kesildi.

ABD'li Irak savaş gazisi olduğu öğrenilen Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'ne (PSL) bağlı ANSWER koalisyonunun üyesi Mike Prysner, Bush'un konuşması sırasında ayağa kalkarak adeta hesap sordu.

OYNAT 00:38 ABD eski Başkanı Bush'a soğuk duş: 1 milyon Iraklı senin yüzünden öldü özür dile ABD eski Başkanı George W. Bush, Kaliforniya eyaletinin Beverly Hills şehrinde katıldığı bir konferansta, Irak savaş gazisi Mike Prysner tarafından sözü kesilerek sert sözlerle eleştirildi. Prysner, Bush'un yüzüne karşı, 'Sen yalan söylediğin için 1 milyon Irak'lı öldü. Arkadaşlarım senin yüzünden öldü. Özür dilemelisin!' tepkisinde bulundu. BiP'te paylaş

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"SİZİN YÜZÜNÜZDEN 1 MİLYON IRAKLI VE ARKADAŞLARIM ÖLDÜ"

Prysner, Bush'un yüzüne karşı, "Yalanlarınız yüzünden yaşamını yitiren milyonlarca insandan ve Iraklılardan ne zaman özür dileyeceksiniz? Silahlar konusunda yalan söylediniz. 11 Eylül saldırısıyla bağlantı konusunda yalan söylediniz. Iraklılara ve arkadaşlarıma yalan söylediniz. Beni Irak'a siz gönderdiniz. Sizin yüzünüzden arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz, siz yalan söylediniz. Milyonlarca Iraklı öldü, çünkü yalan söylediniz" diyerek sert şekilde tepki gösterdi.

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Prysner, çevredekiler tarafından yaka paça salondan çıkarıldı.