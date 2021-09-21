Dünya ABD eski Başkanı Busha soğuk duş 1 milyon Iraklı senin yüzünden öldü özür dile
AMERİKA

ABD eski Başkanı Bush'a soğuk duş: 1 milyon Iraklı senin yüzünden öldü özür dile

ABD eski Başkanı George W. Bush, Kaliforniya eyaletinin Beverly Hills şehrinde katıldığı bir konferansta, Irak savaş gazisi Mike Prysner tarafından sözü kesilerek sert sözlerle eleştirildi. Prysner, Bush'un yüzüne karşı, "Sen yalan söylediğin için 1 milyon Iraklı öldü. Arkadaşlarım senin yüzünden öldü. Özür dilemelisin!" tepkisinde bulundu.

Haber Merkezi Diğer
ABD eski Başkanı George Busha konuşması sırasında gazi Mike Prysnerden tepki : Arkadaşlarım senin yüzünden öldü özür dile
ABD gazisi Mike Prysner - ABD eski Başkanı George Bush

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Beverly Hills şehrine giden ABD eski Başkanı Bush'un, katıldığı konferansta konuşma yaptığı sırada, eski bir Amerikan askeri tarafından sözü kesildi.

ABD'li Irak savaş gazisi olduğu öğrenilen Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi'ne (PSL) bağlı ANSWER koalisyonunun üyesi Mike Prysner, Bush'un konuşması sırasında ayağa kalkarak adeta hesap sordu.

ABD eski Başkanı Bush'a soğuk duş: 1 milyon Iraklı senin yüzünden öldü özür dile
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ABD eski Başkanı Bush'a soğuk duş: 1 milyon Iraklı senin yüzünden öldü özür dile
ABD eski Başkanı George W. Bush, Kaliforniya eyaletinin Beverly Hills şehrinde katıldığı bir konferansta, Irak savaş gazisi Mike Prysner tarafından sözü kesilerek sert sözlerle eleştirildi. Prysner, Bush'un yüzüne karşı, 'Sen yalan söylediğin için 1 milyon Irak'lı öldü. Arkadaşlarım senin yüzünden öldü. Özür dilemelisin!' tepkisinde bulundu.

"SİZİN YÜZÜNÜZDEN 1 MİLYON IRAKLI VE ARKADAŞLARIM ÖLDÜ"

Prysner, Bush'un yüzüne karşı, "Yalanlarınız yüzünden yaşamını yitiren milyonlarca insandan ve Iraklılardan ne zaman özür dileyeceksiniz? Silahlar konusunda yalan söylediniz. 11 Eylül saldırısıyla bağlantı konusunda yalan söylediniz. Iraklılara ve arkadaşlarıma yalan söylediniz. Beni Irak'a siz gönderdiniz. Sizin yüzünüzden arkadaşlarım öldü. Siz insanları öldürdünüz, siz yalan söylediniz. Milyonlarca Iraklı öldü, çünkü yalan söylediniz" diyerek sert şekilde tepki gösterdi.

Prysner, çevredekiler tarafından yaka paça salondan çıkarıldı.

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