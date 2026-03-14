ABD Senatosu'nda Trump'a tepkiler çığ gibi: 'Artık bıktık'

Trump’ın İran adımı Vaşington'da kriz çıkardı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in ardından İran’a karşı savaşa girme kararı ülkede tartışmaları alevlendirdi. Kongre üyeleri ve bazı eyalet yöneticileri, Vaşington'un yeni bir savaşının içine sürüklenmemesi gerektiğini savunuyor. ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer “Halkımız bu savaşı istemiyor” dedi.
ABD Senatosu Azınlık Lideri Demokrat Chuck Schumer, Orta Doğu'da İran'a karşı düzenlenen saldırılara yönelik ABD Başkanı Donald Trump'ı "çelişkili açıklamalar" yapmakla suçladı.
Schumer, Senatoda yaptığı konuşmada, İran'a karşı düzenlenen saldırıda 28 Şubat'tan beri 8 ABD askerinin yaşamını yitirdiğini ve 8'i ağır 140 Amerikan askerinin yaralandığını anımsattı.
ABD ile İsrail'in, 28 Şubat'ta Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıya yönelik Schumer,
"İlk raporda, bunun ABD operasyonlarının sonucu olabileceği öne sürülmüştü"
diyerek, sivillerin öldürülmesine yönelik tam, şeffaf ve bağımsız bir soruşturma düzenlenmesini istedi.
"Amerikalılar savaş istemiyor"
Schumer, saldırılarda askeri kayıplar ve ülke içi ekonomik endişeler doğrultusunda birçok Amerikalının çatışmanın amacını sorguladığını aktararak,
"Tüm bu değişim, tüm bu kaos, artan benzin fiyatları, yükselen kayıplar, artan düşmanlıklar arasında Amerikalılar çok basit bir soru soruyor. Neden? Amerika neden savaşta? Amerikalılar kesinlikle savaş istemiyor. Amerikalılar bunu istemedi. Ortadoğu'da bitmeyen savaşlardan bıktık, usandık"
ifadelerini kullandı.
Trump'ı, İran'a karşı saldırılara yönelik "çelişkili açıklamalar yapmakla" suçlayan Schumer, şunları kaydetti:
"Saldırılarda hedeflenen önce rejim değişikliğiydi, sonra İran'ın nükleer programıyla ilgiliydi, sonra İran donanmasından kurtulmak içindi, sonra tekrar rejim değişikliği, sonra da savunma amaçlı olduğunu söylüyorlar. Kime sorarsanız sorun, 'ya savaşın sonuna yaklaşıyoruz ya da daha yeni başlıyoruz' diyorlar. Donald Trump'a savaşın sonunda mı yoksa başında mı olduğumuzu sorarsanız, 'her ikisi de' diyor. Bu çılgınlık durmalı"
Schumer, Senatonun, savaşın stratejisi ve hedefleri hakkında ABD yönetiminden üst düzey yetkilileri sorgulamak için kamuya açık oturumlar düzenlemesi gerektiğini belirterek,
"Amerikan halkı cevapları hak ediyor"
diye konuştu.