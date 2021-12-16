Dünya ABDde işsizlik maaşı başvuruları rekor kırıyor
AMERİKA

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları rekor kırıyor

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 18 bin kişi arttı. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Aralık ile biten haftada 206 bin kişi ile piyasa beklentilerinin biraz üzerinde gerçekleşti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Koronavirüs salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

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Haber Merkezi AA
ABDde işsizlik maaşı başvuruları rekor kırıyor
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ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 11 Aralık ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 18 bin kişi artarak 206 bine çıktı. Bu dönemde beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşen başvurularının 200 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 184 binden 188 bine revize edildi. İşsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 52 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 16 bin azalarak 203 bin 750 oldu ve Kasım 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Süregelen işsizlik başvuruları ise 4 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya göre 154 bin azalışla 1 milyon 845 bin olarak kaydedildi.

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