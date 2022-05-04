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Dünya ABden Ortodoks Patriğine yaptırım Ayinlerinde savaşı destekliyor
AVRUPA

AB'den Ortodoks Patriği'ne yaptırım: Ayinlerinde savaşı destekliyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını desteklediği gerekçesiyle Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill'i yaptırım listesine almaya hazırlanıyor. Karara gerekçe olarak, Kirill'in düzenlediği ayinlerde savaşı destekleyen konuşmaları örnek olarak verildi.

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Haber Merkezi AA
ABden Ortodoks Patriğine yaptırım: Ayinlerinde savaşı destekliyor
Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill (solda)

AB'nin Rusya'ya karşı hazırladığı 6. yaptırım paketine Patrik Kirill'i de alacağına yönelik bilgiler Batı basınına sızdı. AB Dış İlişkiler Servisinin hazırladığı yaptırım metninde Patrik Kirill "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını destekleyen en önde gelen kişiler" arasında gösterildi.

"AYİNLERİNDE SAVAŞI DESTEKLİYOR"

Patrik Kirill ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna konusundaki söylemini güçlendiren önemli bir aktör olarak değerlendirildi. Buna örnek olarak Kirill'in düzenlediği ayinlerde savaşı destekleyen konuşmaları örnek olarak verildi.

Patrik Kirill, Putin'in uzun zamandır en önemli destekçileri arasında gösteriliyor.

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AB'nin 6. yaptırım paketinde Rusya'dan petrol ithalatının yasaklanması, Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank dahil bazı bankaların SWIFT sisteminden çıkarılması, bazı Rus medya kuruluşlarına yasak getirilmesi gibi tedbirler bulunduğu belirtiliyor.

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