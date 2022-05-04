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Dünya Ukraynanın silahlarını Bulgaristan tamir edecek
AVRUPA

Ukrayna'nın silahlarını Bulgaristan tamir edecek

Bulgaristan Parlamentosu, Ukrayna'ya silah yardımı yapmayı reddederek, sadece savaşta hasar gören askeri teçhizat ve araçların onarımının ülke sınırları içerisinde yapılmasına onay verdi. Nihai kararda "Ukrayna’ya tek bir mermi yollanmayacak" denildi.

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Haber Merkezi AA
Ukraynanın silahlarını Bulgaristan tamir edecek
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Parlamentoya sabah saatlerinde mektup gönderen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Bulgaristan’dan silah yardımı değil, sadece hasar gören Ukrayna askeri teçhizatının onarımını talep ettiğini bildirmişti.

İktidardaki 4’lü koalisyon ortaklarından Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) Ukrayna’ya askeri yardım yapılmasına karşı tutumu dolayısıyla parlamento görüşmeleri 5 saat sürdü.

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"UKRAYNA'YA TEK BİR MERMİ YOLLANMAYACAK"

Ukrayna’ya silah yollanması durumunda koalisyondan çıkacaklarını bildiren, Rusya’ya uygulanan yaptırımlara da karşı çıkan Sosyalistlerin itirazları nedeniyle daha önce "askeri-teknik yardım" olarak hazırlanan karar tasarısında değişiklikler yapıldı.

Nihai kararda "Ukrayna’ya tek bir mermi yollamamasını" koşul getiren BSP’nin ısrarı sonucu kararda sadece askeri teçhizat onarımı ile destek verilmesi kararlaştırıldı.

Muhalefetteki Rusya yanlısı Yeniden Doğuş Partisi de BSP’nin tutumunu destekledi. Yeniden Doğuş Partisi lideri Lideri Kostadin Kostadinov, hükümeti "hainlerden oluşan bir terör örgütü" olmakla suçlayarak taraftarlarına parlamentoyu kuşatmaları ve işgal etmeleri çağrısında bulundu.

Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
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Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü.
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ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi.
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'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br>
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'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br>
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Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi.
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RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti.
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ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br>
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Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.'
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ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br>
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Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı.
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İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br>
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İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br>
Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle...

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