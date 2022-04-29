Ukrayna duyurdu: 'Kiev'in Hayaleti' öldü Ukrayna'da direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen "Kiev'in Hayaleti" lakaplı savaş pilotunun öldüğü açıklandı. Ayrıca, Ukraynalı kaynaklar; pilotun kask ve gözlüklerinin Londra'da yakın zamanda yapılacak bir müzayedeyle satışa çıkartılacağını kaydetti.

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