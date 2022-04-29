Ukrayna duyurdu: 'Kiev'in Hayaleti' öldü

Ukrayna'da direnişin sembollerinden biri haline gelen ve 40'tan fazla Rus uçağını düşürdüğü iddia edilen "Kiev'in Hayaleti" lakaplı savaş pilotunun öldüğü açıklandı.
İngiliz The Times'a konuşan Ukraynalı kaynaklar; savaş pilotunun kimliğini açıklarken, ölümünü de doğruladı.
29 yaşındaki binbaşı Stepan Tarabalka'nın, 13 Mart'ta Rus uçaklarıyla girdiği it dalaşı sırasında MiG-29 jetinin vurulması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi. Verilen bilgiye göre Tarabalka; bir çocuk babasıydı.
- Ukraynalı kaynaklar; pilotun kask ve gözlüklerinin Londra'da yakın zamanda yapılacak bir müzayedeyle satışa çıkartılacağını kaydetti.
Ukraynalı yetkililer, konu ile alakalı başka bir bilgi vermedi.