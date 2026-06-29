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ABD'nin heyeti belli oldu: İran ile Katar'da yapılacak görüşmelere Witkoff ile Kushner katılacak

ABD'nin heyeti belli oldu: İran ile Katar'da yapılacak görüşmelere Witkoff ile Kushner katılacak

22:2029/06/2026, Pazartesi
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Beyaz Saray, ABD ile İran arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını açıkladı. Başkan Trump'ın barış sürecinin işlemesini istediği belirtilirken, teknik görüşmelerin de eş zamanlı yürütüleceği ifade edildi.

Beyaz Saray, ABD ile İran arasında yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak mutabakat zaptı görüşmelerine Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News kanalına mülakat verdi.

Leavitt, "Özel Temsilci Witkoff ve Jared Kushner, mutabakat zaptı görüşmeleri için bu hafta Doha'ya uçacaklar. Bu üst düzey görüşmelerin yanı sıra teknik görüşmeler de yapılacak." ifadelerini kullandı.

'Başkan barış sürecinin işlemesini istiyor'

ABD'nin ateşkesin gereğini yerine getirdiğini ancak şiddete karşı şiddetle karşılık verileceğini savunan Leavitt, "Başkan'ın talimatıyla ABD ticari gemilere yönelik saldırılara karşılık verdi ve bu devam edecek ancak umarız bunu görmeyiz. Başkan açıkça barış sürecinin işlemesini istiyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın toplantı talebinde bulunduğunu, toplantının yarın Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını teyit etmişti.

Müzakerelerde teknik detaylar ele alınmıştı

Katar ve Pakistan arabuluculuğunda, İran ile ABD arasında İsviçre'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk turu 21 Haziran'da tamamlanmıştı. Müzakerelerde, 14 maddelik mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Arabulucu ülkeler Katar ve Pakistan dışişleri bakanlıklarının yayımladığı ortak açıklamada, tarafların, imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda "arabuluculuk çabalarının siyasi yönlerini denetlemek üzere üst düzey bir komite kurulması konusunda anlaştıkları" bildirilmişti.

Tarafların nihai bir anlaşmaya 60 gün içinde ulaşılmasını hedefleyen bir yol haritası üzerinde uzlaştığı kaydedilmişti.


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