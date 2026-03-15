Ailesi tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulundu

İsrail'de ailesini kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu.

Bakan Strock, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu duyurarak geçen yıl polise şikayette bulunan 34 yaşındaki kızının ölüm haberini duyurdu.

Babası ve erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti

Shoshana Strock sosyal medyada paylaşımlarında, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.​​​​​​​