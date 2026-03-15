Ailesi tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulundu

Babası ve kardeşinin kendisini taciz ettiğini iddia eden İsrail Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu. Bakan Strock, kızının ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
İsrail'de ailesini kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu.
The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, polis, Shoshana Strock'un ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlattı.
Bakan Strock, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu duyurarak geçen yıl polise şikayette bulunan 34 yaşındaki kızının ölüm haberini duyurdu.
Babası ve erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti
İsrailli bakanın kızının, geçen yıl ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Shoshana Strock sosyal medyada paylaşımlarında, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.