Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Ailesi tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulundu

Ailesi tarafından cinsel tacize uğradığını söyleyen İsrailli bakanın kızı evinde ölü bulundu

18:1915/03/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
İsrailli bakan Orit Strock
İsrailli bakan Orit Strock

Babası ve kardeşinin kendisini taciz ettiğini iddia eden İsrail Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu. Bakan Strock, kızının ölümünü sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

İsrail'de ailesini kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan aşırı sağcı Yerleşimler ve Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock'un kızı Shoshana Strock evinde ölü bulundu.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, polis, Shoshana Strock'un ölüm nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Bakan Strock, ABD merkezli sosyal medya platformu Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu duyurarak geçen yıl polise şikayette bulunan 34 yaşındaki kızının ölüm haberini duyurdu.


Babası ve erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti

Bakan Strock, kızının şüpheli ölümünü,
"Sevgili kızımız Shoshana'nın vefatını büyük bir acıyla bildiriyorum."
ifadeleriyle duyurdu.

İsrailli bakanın kızının, geçen yıl ebeveynleri hakkında cinsel istismar suçlamasıyla polise şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Shoshana Strock sosyal medyada paylaşımlarında, bakan olan annesi, babası ve bir erkek kardeşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söylemişti.​​​​​​​




#İsrail
#Orit Strock
#Shoshana Strock
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
