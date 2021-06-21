Dünya Almanya Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açtı
AVRUPA

Almanya Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açtı

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı. Şikayet konularının başında ise kullanıcı takibi geliyor.

Haber Merkezi AA
Almanya Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açtı
Almanya Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma açtı.

Almanya Federal Kartel Dairesi (Bundeskartellamt), Apple hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlattı.

Federal Kartel Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Apple'ın iOS 14.5 işletim sistemindeki kullanıcı takibinin kısıtlamasıyla ilgi şikayetlerden sonra ABD’li şirketin pazar hakimiyetinde durumunu kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Apple'ın yerleşik uygulamaları ve uygulama içi satın alma sistemine ilişkin diğer şikayetlerin de incelemeye tabi tutulacağı belirtilen açıklamada, 28 Ocak’ta Facebook, 18 Mayıs’ta Amazon ve 25 Mayıs’ta Google hakkında pazar hakimiyetini kötüye kullanıp kullanmadığına yönelik soruşturma başlatıldığı da hatırlatıldı.

Bu arada, Ocak 2021’de Almanya’da dijital şirketlerle ilgili antitröst yasasında yapılan değişikliklerin yürürlüğe girmesiyle şirketlerin pazar hakimiyetini belirleme ve rekabete karşı bazı uygulamaları yasaklama konusunda Federal Kartel Ofisi’ne daha fazla yetki verilmişti.

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