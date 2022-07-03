Almanya'da İslam dışı uygulamalarıyla bilinen 'İbni Rüşt Goethe Camii'nde LGBT rezaleti

Almanya'nın Berlin Mitte kentinde kurulan, İslam dışı uygulamalarıyla bilinen ancak ülkede liberal cami olarak adlandırılan İbni Rüşt Goethe Camii isimli mekanda daha önce, 'sözde kadın imamların erkeklere namaz kıldırdığı, başı açık bir şekilde kadın ve erkeklerin yan yana durdukları' anlar haberlere yansımıştı. Ayrıca İslam dışı camiye peçe ve burka yasağı da getirmişti.

İbni Rüşt Goethe isimli sözde camide skandalların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de sözde caminin duvarına LGBT'lilerin onur haftasını (pride) kutlamak maksadıyla gökkuşağı bayrağı asıldı. Bu mekâna gökkuşağı bayrağının asılması Almanya'daki sosyal medya hesapları tarafından "Bir camiye ilk kez gökkuşağı bayrağı asıldı" şeklinde duyuruldu.

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Berlin Belediye Başkanı ve Kültür ve Avrupa Senatörü Klaus Lederer'in katılımıyla LGBT bayrağının törenle cami duvarına asılması sonrasında Lederer sosyal medya hesabından mutlu olduğuna yönelik bir de paylaşım yaptı.

Klaus Lederer resmi Twitter hesabından gökkuşağı bayraklarının asıldığı sözde caminin fotoğraflarını paylaşarak, "#pridemonth2022 başlangıcında gökkuşağı bayrağı bugün İbn Rüşd Goethe Camii'ne çekildi. Orada olduğum için çok mutluyum. Bağlılığınız için teşekkür ederiz!" ifadelerini kullandı.

İbni Rüşt Goethe Camii isimli mekanın kurucusu, Yeşiller Partisi üyesi Seyran Ateş, burayı "ilk liberal cami" olarak tanımlamıştı.

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