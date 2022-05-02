Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.

Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden kişi Türk değil

Hayatını kaybeden kişinin Türk olduğu iddia edilse de bu bilginin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Polis: Bilinmeyen bir sebeple fenalaştı

Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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