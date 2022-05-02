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Dünya Almanyada polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi
AVRUPA

Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin Türk olduğu iddia edilse de bu bilginin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Almanyada polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi
Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Markplatz Meydanı'nda iki polis, direnen 47 yaşındaki adamı onlarca kişinin gözü önünde yumrukladı.

Görgü tanıkları, polislerin sert müdahalesi sonucu fenalaşan adamın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi
OYNAT 00:23
Almanya'da polisin gözaltına alırken darbettiği kişi yaşamını yitirdi
Almanya'nın Mannheim kentinde gözaltına alınırken polislerce darbedilen bir kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin Türk olduğu iddia edilse de bu bilginin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Hayatını kaybeden kişi Türk değil

  • Hayatını kaybeden kişinin Türk olduğu iddia edilse de bu bilginin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Polis: Bilinmeyen bir sebeple fenalaştı

Polisten yapılan açıklamada ise 47 yaşındaki bir adamın, gözaltına alınmaya çalışırken bilinmeyen bir sebeple fenalaştığı ve kaldırıldığı acil serviste kurtarılamadığı belirtildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

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