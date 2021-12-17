Almanya'da yoksulluk rekor seviyede: 13 milyon kişi ortalama gelirin altında

“Pandemide Yoksulluk” başlıklı rapora göre, Kovid-19 krizi Almanya'daki yoksulluk oranını yeni bir rekora taşıdı. Rapora göre nüfusun yüzde 16'sı yoksul olarak kabul ediliyor ve bu oranın tekabül ettiği 13.4 milyon kişi yoksullar arasında sayılıyor. Ülkede, ortalama gelirin yüzde 60'ından daha azına sahip olan herkes yoksul olarak kabul ediliyor. Bu rakam; konut yardımı, çocuk yardımı, çocuk parası, diğer transfer ödemeleri veya diğer yardımlar dahil olmak üzere hanenin tüm net geliridir.

Yetkililere göre; yoksulluk oranının 2019'a oranla "sadece" 0,2 puan artması, federal ve eyalet hükümetleri tarafından hızla alınan destek önlemlerinin etkisini gösterdiğinin bir göstergesi. Ayrıca yetkililer, özellikle kısa çalışma ödeneği ve işsizlik parasının, bu kriz sırasında "pek çok insanı gelir yoksulluğuna düşmekten kurtardığını" belirtiyor.

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"Üzücü bir rekor"

Parittischer Wohlfahrtsverband Genel Müdürü Ulrich Schneider, “Bu yeni ve üzücü bir rekor. Mevcut veriler, son birkaç yılın resmiyle örtüşüyor. 2020’de de kırılmamış gibi görünen sabit bir eğilim fark edilebilir. 2006’da bu oran yüzde 14,0 olarak kaydedilmişti” ifadelerini kullandı.

Bu rakam işsizlerde yüzde 52’ye kadar yükselirken, tek başına yaşayanların yüzde 40,5'inin yoksulluk sınırının altında yaşadıkları belirtildi. Ülkede, göçmenlerin yüzde 27,9’u ve Alman vatandaşı olmayanların 35,8’i ise yoksul olarak kabul ediliyor.