Amerika merkezli Energy Intelligence dergisi: Erdoğan bağımsız ve kendi rotasını çizen bir dış politika oluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Amerikan merkezli enerji sitesi Energy Intelligence, Türkiye'de ki seçimleri değerlendirerek 13.cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
'Türkiye'nin jeopolitik önemi: Avrupa Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü görevi görüyor'
İlgili analizde, Erdoğan'ın zaferinin uluslararası ilişkiler denkleminde önemli bir köprü vazifesi göreceğine değinilerek şu ifadelere yer verildi:
- "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, kendisini önümüzdeki beş yıl boyunca ulusuna liderlik edecek şekilde konumlandırarak ve Türkiye'nin lideri olarak görev süresini kayda değer (ve benzeri görülmemiş) bir çeyrek yüzyıla uzatarak yeniden seçilme teklifini kazandı. Önümüzdeki beş yıl, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü olarak benzersiz jeopolitik profili göz önüne alındığında, hem bölgesel hem de küresel etkileri olacak, Erdoğan iç ve dış meselelerin bir karışımında gezinirken zorluklarla dolu olacak. Bu, özellikle Türkiye'nin NATO, Rusya ile ilişkiler, Ortadoğu barışı, enerji güvenliği ve daha çok kutuplu bir dünyaya geçiş konularında oynadığı merkezi rol göz önüne alındığında oldukça önemlidir."