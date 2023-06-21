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Dünya

Amerika merkezli Energy Intelligence dergisi: Erdoğan bağımsız ve kendi rotasını çizen bir dış politika oluşturdu

Amerikan merkezli enerji sitesi Energy Intelligence, Türkiye'deki seçimleri değerlendirerek 13.cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye dış politikasının bağımsızlığına değinilen yazıda, "Erdoğan iktidarı boyunca, Avrupa ve ABD'nin çıkarlarından bağımsız ve kendi rotasını çizen bir Türk dış politikası oluşturdu." ifadelerine yer verildi.

11:33 . 21/06/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Amerikan merkezli enerji sitesi Energy Intelligence, Türkiye'de ki seçimleri değerlendirerek 13.cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


Türkiye dış politikasının bağımsızlığına değinilen yazıda,
“Türkiye, Soğuk Savaş dönemi tanımlanan ittifaklarla sınırlı kalmayan bir politika izliyor.
Erdoğan iktidarı boyunca, Avrupa ve ABD'nin çıkarlarından bağımsız ve kendi rotasını çizen bir Türk dış politikası oluşturdu."
ifadelerine yer verildi.

Seçim sonucuna dair istikrarın önemini vurgulayan analizde,
"Türkiye'deki siyasi değişim sadece ülke içinde değil, bölgesel ve küresel olarak da yıkıcı olabilirdi. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, bu küresel geçiş döneminde bazı önemli istikrar sağlıyor.”
ifadelerine yer verildi.


'Türkiye'nin jeopolitik önemi: Avrupa Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü görevi görüyor'


İlgili analizde, Erdoğan'ın zaferinin uluslararası ilişkiler denkleminde önemli bir köprü vazifesi göreceğine değinilerek şu ifadelere yer verildi:

  • "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, kendisini önümüzdeki beş yıl boyunca ulusuna liderlik edecek şekilde konumlandırarak ve Türkiye'nin lideri olarak görev süresini kayda değer (ve benzeri görülmemiş) bir çeyrek yüzyıla uzatarak yeniden seçilme teklifini kazandı. Önümüzdeki beş yıl, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Orta Doğu arasında bir köprü olarak benzersiz jeopolitik profili göz önüne alındığında, hem bölgesel hem de küresel etkileri olacak, Erdoğan iç ve dış meselelerin bir karışımında gezinirken zorluklarla dolu olacak. Bu, özellikle Türkiye'nin NATO, Rusya ile ilişkiler, Ortadoğu barışı, enerji güvenliği ve daha çok kutuplu bir dünyaya geçiş konularında oynadığı merkezi rol göz önüne alındığında oldukça önemlidir."


#Energy Intelligence
#Türkiye
#Recep Tayyip Erdoğan
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