AP'den 'Erdoğan neden hala popüler?' analizi: İnsanlar değişim değil istikrar istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu yaklaşırken, seçimler yabancı basında farklı açılardan değerlendirilmeye devam ediyor.
'İnsanlar daha fazla değişim değil daha fazla istikrar istiyor'
Seçimin ilk turunu Erdoğan'ın önde bitirdiğini ve Cumhur İttifakı'nın parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde ettiğini hatırlatan AP, analistlere göre bu durumun Erdoğan'a ek bir avantaj sağladığını çünkü pek çok seçmenin bölünmüş bir hükümet olmaması için Erdoğan'a destek vereceğini yazdı.