AP'den 'Erdoğan neden hala popüler?' analizi: İnsanlar değişim değil istikrar istiyor

"Erdoğan'ın ekonomik kriz anındaki popülerliği, ayrıca dayanıklılığından da kaynaklanıyormuş gibi görünüyor. Seçmenler ve analistler ile yapılan söyleşilere göre, pek çok kişi, daha fazla istikrar istiyor, daha fazla değişim değil"