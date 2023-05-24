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AP'den 'Erdoğan neden hala popüler?' analizi: İnsanlar değişim değil istikrar istiyor

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu yaklaşırken, seçimler yabancı basında farklı açılardan değerlendirilmeye devam ediyor. 2. turda Erdoğan için en büyük tehdidin ekonomi olduğu yazan AP, Erdoğan'ın; yaklaşık yüzyıl boyunca laiklikle tanımlanan bir ülkede İslami değerleri yükselterek muhafazakar ve dindar destekçilerinin derin sadakatini kazandığını belirtti. AP analizinde, "Seçmenler ve analistler ile yapılan söyleşilere göre, pek çok kişi, daha fazla istikrar istiyor, daha fazla değişim değil" ifadeleri kullanıldı.

10:40 . 24/05/2023 Çarşamba
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye'deki Cumhurbaşkanı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turu yaklaşırken, seçimler yabancı basında farklı açılardan değerlendirilmeye devam ediyor.


ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansın
"Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ekonomik kargaşaya rağmen popülerliğini nasıl koruyor?"
başlıklı analizinde, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteği ele aldı.


"Erdoğan'ın kitlesel protestolar, askeri darbe girişimi ve Suriye'deki iç savaşın ardından başlayan büyük mülteci akını gibi siyasi krizleri tekrar tekrar aşarak 20 yıldan uzun zamandır iktidarda olduğunu"
yazan AP,
"Şimdi ise Türk halkı ve ekonomisi İyileşmeye çalışıyor"
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan
"gittikçe artan otoriter içgüdüleri olan bir popülist"
sözleriyle bahseden AP, Erdoğan'ın 28 Mayıs'taki seçimlere Millet İttifakı'nın adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında
"güçlü favori"
olarak girdiği değerlendirmesinde bulunarak, bunun nasıl mümkün olabildiği sorusunun yanıtını aradı.

'İnsanlar daha fazla değişim değil daha fazla istikrar istiyor'

Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,
"Yaklaşık yüzyıl boyunca laiklikle tanımlanan bir ülkede İslami değerleri yükselterek muhafazakar ve dindar destekçilerinin derin sadakatini kazandığını"
belirten AP, Erdoğan'ın ayrıca
"hükümet kaynaklarını siyasi avantajı için kullanarak iktidardaki yerini sağlamlaştırdığı"
gözlemini paylaştı.

AP,
"Erdoğan'ın ekonomik kriz anındaki popülerliği, ayrıca dayanıklılığından da kaynaklanıyormuş gibi görünüyor. Seçmenler ve analistler ile yapılan söyleşilere göre, pek çok kişi, daha fazla istikrar istiyor, daha fazla değişim değil"
dedi.

Yazısında analistlerin ve seçmenlerin görüşlerine de yer veren AP, Washington'daki Orta Doğu Enstitüsü'nden analist Gönül Tol'un,
"Bunun gibi ulusal kriz zamanlarında insanlar genelde liderlerin etrafında toplanır. Seçmenlerin muhalefetin bir şeyleri tamir edebileceğine yeterince inancı yok"
değerlendirmesini aktardı.

Seçimin ilk turunu Erdoğan'ın önde bitirdiğini ve Cumhur İttifakı'nın parlamento seçimlerinde çoğunluğu elde ettiğini hatırlatan AP, analistlere göre bu durumun Erdoğan'a ek bir avantaj sağladığını çünkü pek çok seçmenin bölünmüş bir hükümet olmaması için Erdoğan'a destek vereceğini yazdı.


#Associated Press
#Recep Tayyip Erdoğan
#28 Mayıs
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