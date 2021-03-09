Dünya Aramcoya en büyük füze saldırısı Stratejik liman hedef alındı
ORTADOĞU

​Aramco’ya en büyük füze saldırısı: Stratejik liman hedef alındı

Aramco’ya en büyük füze saldırısı: Stratejik liman hedef alındı

Yemen’deki İran destekli Husi güçleri, Saudi petrol şirketi Aramco’ya ait stratejik Ras Tanura Limanı ile tesisler ve askeri üslere bugüne kadarki en büyük saldırısını yaptı. Husi sözcüsü, 8 balistik füze, 14 patlayıcı yüklü İHA kullanıldığını açıklarken, saldırıların ABD’nin Riyad’a askeri ve istihbarat desteğini kesmesiyle arttığı gözlemleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saudi Aramco’ya ait stratejik liman, tesisler ve askeri üsleri, Husilerin son dönemde gerçekleştirdiği en büyük saldırının hedefi oldu.
Saudi Aramco’ya ait stratejik liman, tesisler ve askeri üsleri, Husilerin son dönemde gerçekleştirdiği en büyük saldırının hedefi oldu.

Yemen’de İran destekli Husi güçleri, Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine ve askeri üslerine hedef alan son zamanların en geniş kapsamlı saldırısını gerçekleştirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından “Ras Tanura Limanı” ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini doğruladı. Husiler’in askeri sözcüsü Yahya es-Seri Suudi Arabistan topraklarının iç bölgelerindeki hassas mevzilere yönelik büyük bir operasyon düzenlediklerini iddia etmiş, saldırıda 8 balistik füze ve 14 İHA’nn kullanıldığı açıklanmıştı. Suud topraklarını hedef alan Husi saldrılarının, ABD’de Joe Biden yönetiminin Riyad’a Yemen’de askeri ve istihbarat desteğini kesmesinin ardından yoğunlaşması dikkat çekiyor. Aramco tesisleri Kasım 2019’da da Husiler tarafından hedef alınmıştı.

EN BÜYÜK PETROL LİMANLARINDAN

  • Husi sözcüsü Seri, yaptığı açıklamada, düzenlenen saldırı sonucu, Ras Tanura Limanı’nda bulunan Saudi Aramco şirketi ile Demmam, Asir ve Cazan kentlerinde bulunan askeri hedeflerin tam isabetle vurulduğunu öne sürdü. Suud resmi haber ajansı SPA’nın yayınladığı haberde, saldırıyla dünyanın en büyük petrol limanlarından Ras Tanura Limanı’nın hedef alındığına önceki akşam doğu bölgesindeki Zahran kentinde bulunan Aramco tesislerine balistik füzeyle saldırıldığına dikkat çekildi.

PETROL SEVKİYATI HEDEF ALINDI

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Turki el-Maliki de Enerji Bakanlığından aktarılan ifadelere dikkat çekerek, Ras Tanura Limanı ve Zahran kentindeki Aramco tesislerine yönelik saldırıların akamete uğratıldığını belirtti. Sözcü Maliki, bu tür saldırılarla Suudi Arabistan’ın yanı sıra küresel ticaret ile petrol sevkiyatlarının hedef alındığına dikkati çekti.

ABD DESTEĞİ KESTİ

  • ABD’de 20 Ocak’ta göreve başlayan Joe Biden yönetiminin ilk icraatlarından biri Suudi Arabistan’a Yemen’de verilen askeri ve istihbarat paylaşımı desteğinin sonlandırılması olmuştu. Washington’un Riyad’a desteği kesmesinin hemen ardından Husi güçlerinin Yemen’de ve Suudi Arabistan’daki hedeflere saldırılarının arttığı gözlemlendi. Öte yandan ABD’nin Riyad Büyükelçiliği, Husilerin muhtemel füze saldırılarına karşı Suudi Arabistan’daki vatandaşlarına uyarıda bulunduğu ortaya çıktı.
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