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Avrupa Birliği endişeli: Dijital dünya denetimsiz kalamaz

Avrupa Birliği endişeli: Dijital dünya denetimsiz kalamaz

Avrupa Komsyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Münih Güvenlik Konferansı özel oturumunda yaptığı konuşmada büyük teknoloji şirketlerinin denetimsiz kalamayacağını vurguladı.

Dış Haberler Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Avrupa Komsyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, Münih Güvenlik Konferansı özel oturumunda yaptığı konuşmada büyük teknoloji şirketlerinin denetimsiz kalamayacağını vurguladı. Cuma günü düzenlenen video konferansta konuşan Von Der Leyen, Komisyonun, Dijital Hizmetler Yasası ve Dijital Pazar Yasası’nı uygulamaya koyduğunu hatırlatarak, büyük teknoloji şirketlerinin kontrolsüz gücünün demokratik çerçevede sınırlandırılmasının önemli bir adım olduğunu kaydetti.

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"Kararları tek başlarına almasına izin veremeyiz"

  • Von Der Leyen, çevrim dışı ortamda suç sayılan, çevrim içi ortamda da suç sayılmalı sözleriyle, sosyal medya platformlarının yapılan paylaşımlardan dolayı hukuki sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı, insan kontrolü dışındaki bilgisayar programlarının ya da Silikon Vadisi’ndeki yönetimlerin demokrasileri etki eden kararları tek başlarına almasına izin veremeyiz dedi. Von Der Leyen, Facebook ile Avustralya arasında yaşanan gerilimi konuşmasında örnek gösterdi ve ABD’yi dijital dünyanın düzenlenmesinde işbirliğine davet etti.

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