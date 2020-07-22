Türkiye'nin örnek aldığı Almanya modeli: Sosyal medya kuruluşuna 50 milyon avro para cezası kesiyor

Sosyal medyadaki hak ihlallerinin önüne geçmek ve sosyal medya platformlarının hukuki bir düzen içerisinde varlıklarını sürdürülebilmesi son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan sosyal medya kanun teklifi meclise sunuldu. Önümüzdeki hafta da yasalaşması beklenen sosyal medya kanun teklifi, 9 madden oluşuyor.

Sosyal medya platformlarıyla sosyal, idari ve maddi olarak bir muhataplık sağlanmaya çalışılan sosyal medya kanun teklifine göre sadece gerçek hesapların değil sahte hesapların yaptığı paylaşımlardan da sosyal medya şirketleri sorumlu olacak.

Sorumluk sosyal medya platformlarında

Eğer bir suç varsa sosyal medya şirketleri bunu işleyen gibi olacak. Böylece sosyal medya kanallarında sorumluluk Facebook, Instagram, Twitter gibi ağ sağlayıcılarına verilecek.

Suç teşkil eden durum için 48 saat içinde cevap vermek zorunda olan sosyal medya kanalları 24 saatte de içeriği kaldırmak zorunda olacak. Eğer bunları yapmıyorsa tazminat ödeyecek.

Almanya modeli esas alındı

Hazırlanırken Almanya modeli esas alınan yasa teklifi sonrası farklı ülkelerdeki sosyal medya yasaları da gündeme geldi. Peki, Almanya’da 2017’de yürürlüğe giren sosyal medya kanunu hangi suçları ve yaptırımları kapsıyor?

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Almanya sosyal medya modeli nedir?

Almanya’da sosyal medya yasasının kapsadığı suçlar:

-Şahsa yönelik hakaret

-İftira ve karalama propagandası

-Halkı suça teşvik etmek

-Halkı kışkırtmak

-Şiddet içerikli görsel ve işitsel yayınların paylaşımı

-Tehdit içeren paylaşımlar (ölüm tehdidi, cinsel taciz, sağlığa ve kişisel özgürlüğe yönelik tehdit)

-Terör örgütlerinin propagandası ve desteklenmesi

-Çocuk pornografisi içeren paylaşımlar

-Anayasaya aykırı sembollerin ve içeriklerin paylaşımı

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Almanya’da sosyal medya kuruluşlarının sorumluluğu:

-Kullanıcılara kolay ve sürekli erişilebilir ihbar yöntemlerinin sunulması

-Gelen ihbarların süratle kanuni çerçevede değerlendirilmesi

-Açıkça ceza teşkil eden içeriklerin ihbar edildikten en geç yirmi dört saat sonra silinmesi veya engellenmesi

-Ceza teşkil eden içeriklerin tamamının ihbar edildikten en geç yirmi dört gün sonra Adalet Bakanlığı tarafından tanınan bağımsız bir ‘düzenleme kurulu’na iletilmesi ve oradan gelen karara uyulması

-Şikâyetçilerin tüm aşamalarda bilgilendirilmesi ve alınan tüm kararların gerekçelendirilmesi

-Yabancı sosyal medya kuruluşlarının yurt içinde bir temsilcilik açma zorunluluğu

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Almanya modeli sosyal medya kanununa göre verilen ceza

Sosyal medya kuruluşları tarafından gerekli düzenlemeler yapılmadığı veya tatmin edilir bir şekilde uygulanmadığı takdirde verilen cezalar ise şu şekilde:

Gerekli düzenlemeleri yerine getirmekten sorumlu şahsa 5 milyon avro, sosyal medya kuruluşuna ise 50 milyon avro para cezası.

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