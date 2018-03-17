Barikatı siviller yıktı

Afrin’de halk, terör örgütünün tüm engellemelerine karşın ilçe merkezinden kaçıyor. Sivillerin teröristlerin oluşturduğu engelleri kazma, küreklerle aşmaları insansız hava araçlarıyla görüntülendi. Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, sivil halkın Afrin merkezinden kaçmasına ilişkin anlar yer aldı. Terör örgütü PKK üyeleri kurdukları barikat ve engellerle halkın ilçe merkezinden kaçmasına engel olurken, vatandaşlar kazma ve küreklerle bunları aşarak ilçe merkezinden ayrılıyor. Canlı kalkan olarak kullanmak istediği sivillerin ilçeden ayrılmasına engel olmak için her şeyi yapan teröristler, bazı noktalarda halkın üzerine ateş de açıyor. Yollarda oluşan araç konvoyunu kurşunlayan PKK, dün araçlara el yapımı tüplü bombayla da saldırdı. Kaçışlara engel olma amacıyla ilçe çevresinde hendek ya da bariyer oluşturan bazı dozerler, SİHA’larca imha edildi.

VURANLAR VURULDU

Afrin kuzeydoğusundaki Şeran beldesinde de benzer manzaralar yaşandı. TSK ve ÖSO’nun terörden temizlediği bölgelere doğru kaçmaya çalışan sivillere bölgeyi terk etmelerini engellemek için teröristler tarafından ateş açıldı. Yaya ve araçla kaçmaya çalışan sivillerin hedef alınması üzerine TSK ve ÖSO sivillerin zarar görmemesi için terör mevzilerini vurdu. Teröristlerin imha edilmesinin ardından çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan siviller, TSK ve ÖSO tarafından karşılanarak güvenli bölgeye yerleştirildi. İHH İnsani Yardım Vakfı da terörden kaçan sivillere gıda yardımında bulundu. ÖSO komutanlarından Yüzbaşı Ebu Cafer, teröristlerin sivillere zarar vermesini önlemek amacıyla açılan karşı ateşte birçok terör mevzisinin vurulduğunu ifade etti.

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